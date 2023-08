Feuerinferno in Oberbayern: Angestellte wollten Brand noch selbst löschen

Von: Katarina Amtmann

In einer Stahlveredelungsfirma in Denkendorf ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen, Flammen und Rauch waren von weitem zu sehen. Die Bürgermeisterin zeigte sich schockiert.

Denkendorf - Ein verheerender Brand brach am Dienstag, 8. August, gegen 21.07 Uhr in einer Stahlveredelungsfirma im Gewerbegebiet von Denkendorf (Landkreis Eichstätt) aus. Das teilte die Polizei noch am Abend in einer ersten Pressemitteilung mit.

Ein Industriebetrieb stand in Flammen. © vifogra / Haubner

Feuerinferno in Denkendorf: Flammen 20 bis 25 Meter hoch

„Nachdem die ersten Löschversuche der Angestellten erfolglos blieben, verließen sie das Gebäude und brachten sich in Sicherheit“, so die Polizei weiter. Ein Großaufgebot von Feuerwehren war am Abend bei der in Vollbrand stehenden Halle vor Ort.

„Bei der Anfahrt wurde die starke Rauchentwicklung evident, weshalb wir sofort eine Alarmstufenerhöhung veranlasst haben“, so Christoph Schermer, Einsatzleiter der Feuerwehr, gegenüber Vifogra. „Die immense Rauchwolke und die 20 bis 25 Meter hohen Flammen waren aus der Ferne sichtbar.“

Die Halle stand in Vollbrand. © vifogra / Redaktion

„In den letzten 40-50 Jahren nicht erlebt“: Flammen in Denkendorf

Claudia Forster, 1. Bürgermeisterin von Denkendorf, war schockiert: „Die Rauchsäule war von weitem sichtbar. Ein solches Schadensereignis haben wir in Denkendorf in den letzten 40-50 Jahren nicht erlebt.“

Wie unter anderem der Bayerische Rundfunk berichtet, ist der Brand mittlerweile gelöscht. Die Polizei Ingolstadt ermittelt zur Brandursache. Ersten Schätzungen zufolge wird der Schaden mehrere Millionen Euro betragen. (kam)

