„Im Kanalrohr stecken geblieben“: Feuerwehr rettet Golden Retriever aus misslicher Lage

Von: Tanja Kipke

Steckengeblieben in einem Kanalrohr: Ein Goldi musste von der Feuerwehr befreit werden. © Freiwillige Feuerwehr Engolling

Mission Tierrettung: Die Freiwillige Feuer Engolling wurde am Wochenende zu einer Tierrettung alarmiert. Ein Hund blieb in einer misslichen Lage stecken.

Engolling – Eine etwas ungewöhnliche Rettungsaktion forderte die Freiwillige Feuerwehr in Engolling (Landkreis Deggendorf) am Wochenende. Ein Hund war in eine missliche Lage geraten, aus der er sich nicht mehr selbst befreien konnte. Anwohner wurden durch lautes Gebell auf den Vierbeiner aufmerksam und alarmierten die Einsatzkräfte für die Tierrettung.

Feuerwehr befreit Hund aus Kanalrohr: Anwohner unterstützt mit Bagger

„Ein Hund war etwa in der Mitte eines 20 Meter langen Kanalrohres gekrochen und dort stecken geblieben“, teilt die Feuerwehr auf Facebook mit. Die Rettungsaktion stellte sich als schwieriger dar als gedacht. Mit Schaufel und Pickel kamen die Einsatzkräfte nur langsam voran. Ein Anwohner konnte die Feuerwehr unterstützen. Kurzerhand kam er mit seinem Bagger vorbei, wie PNP.de berichtet.

„Mit diesem und viel körperlichem Einsatz konnte der Hund ausgegraben und wohlbehalten den Besitzern übergeben werden“, berichtet die Feuerwehr. Rund zwei Stunden dauerte es, den Golden Retriever zu befreien. „Wir denken, dass er einem Tier nachgestellt hat“, sagt Engollings 1. Kommandant Josef Schober der lokalen Zeitung.

Feuerwehr wird öfters zu tierischen Rettungsaktionen gerufen

Erst Anfang Januar rette die Feuerwehr Regensburg eine Hündin aus der Donau. Wegen des steilen Ufers schaffte sie es nicht mehr selbst aus dem Fluss. Im Dezember rettete die Feuerwehr Stockstadt einen hilflosen Jungschwan bei eisigen Temperaturen von Straße. Auch die Polizei zeigt bei Tieren stets Herz und hilft in Notsituationen. So rettete sie erst kürzlich einen Uhu von der Bundesstraße, der Vogel hatte sich den Flügel gebrochen. (tkip)

