Kind verletzt sich schwer an der Hand: Seine Freunde zeigen der Feuerwehr den Weg

Von: Katarina Amtmann

Die Feuerwehr Würzburg hatte bei einem Einsatz junge Helfer (Symbolbild). © IMAGO / Dominik Kindermann

Ein Kind verletzte sich an der Hand, die Feuerwehr wurde zu dem Einsatz gerufen. Die Freunde des Kindes (zwischen 8 und 10 Jahre alt) zeigten den Rettern den Weg.

Würzburg - „Kinder weisen Einsatzkräfte ein“ - so betitelt die Feuerwehr Würzburg ihren neuesten Facebook-Post. Anschließend berichten die Retter von dem Vorfall, der sich am Dienstag (21. Februar) zugetragen hat.

Feuerwehr in Würzburg zu Einsatz gerufen: Kind schwer an der Hand verletzt

Demnach wurde die Feuerwehr an den Heuchelhof gerufen, um den Rettungsdienst bei einer Rettung zu unterstützen. Ein Kind hatte sich dort schwer an der Hand verletzt. „leider war der Zugang versperrt, sodass wir die Türe mit unseren Mitteln gewaltsam öffnen mussten“, heißt es in dem Beitrag weiter.

Kinder weisen Feuerwehr in Würzburg ein - Retter beeindruckt

Kurz darauf landete der Rettungshubschrauber Christoph 18, um dem Kind eine notärztliche Behandlung zu ermöglichen.

„Was man hier wirklich sehr lobend erwähnen muss, ist die vorbildliche Einweisung der Einsatzkräfte durch Kinder. Es standen praktisch an jeder Kurve Kinder, die uns den Weg gezeigt haben“, zeigt sich die Feuerwehr von den jungen Helfern begeistert. „Sehr toll gemacht von den Kindern“, lobt auch eine Facebook-Nutzerin. Über 350 Leute haben den Beitrag mit einem Like markiert.

Laut Antenne Bayern waren die Helfer alle zwischen acht und zehn Jahren alt. (kam)

