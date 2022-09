Keller unter Wasser: Mann muss 34.000 Euro für Feuerwehreinsatz zahlen

Von: Tanja Kipke

Teilen

Ein Keller musste nach Überschwemmung von der Feuerwehr in Unterfranken abgepumpt werden. (Symboldbild) © Fredrik von Erichsen/dpa

Mit 110 Mann rückte die Feuerwehr in Unterfranken aus. Ein Keller mit Laborchemikalien stand unter Wasser. Der Zahnarzt soll dafür jetzt 34.000 Euro zahlen.

Würzburg – Ein Mann aus Unterfranken muss knapp 34.000 Euro für einen Feuerwehreinsatz zahlen - nachdem sein Keller unter Wasser stand. Der ehemalige Zahnarzt hatte zahnärztliche Laborchemikalien in dem angemieteten Keller in Bad Kissingen eingelagert. Aufgrund der Chemikalien rückte die Feuerwehr mit 110 Leuten an - anstatt den Keller nur leer zu pumpen. Gegen die Rechnung klagte der Zahnarzt am Donnerstag vor dem Verwaltungsgericht in Würzburg.

Feuerwehreinsatz in Unterfranken: Einsatzkräfte kamen in Schutzaustrüstung

Die Feuerwehr war durch eingelagerte explosive Pikrinsäure und eine hohe Kohlenmonoxidsättigung besorgt gewesen, erläuterte der Stadtbrandinspektor bei der Verhandlung. Mehrere Sachverständige wie Fachberater für Gefahrengut waren zur Hilfe gerufen worden. Die Einsatzkräfte arbeiteten teilweise in Chemikalienschutzanzügen. Außerdem musste ein Lüfter angemietet werden.

Obwohl die zu zahlende Summe sehr hoch ist, machte der Vorsitzende Richter dem ehemaligen Zahnarzt aus formellen und inhaltlichen Gründen wenig Hoffnung auf Erfolg der Klage. Daraufhin wurde die Klage zurückgenommen.

Video: Tierischer Feuerwehreinsatz: Hund vor Hitzetod gerettet

Grund für Wasser im Keller noch nicht gänzlich geklärt

Dass nach dem Auspumpen eines Kellers eine Rechnung folgt, ist nicht ungewöhnlich. Nur beträgt sie normalerweise nur wenige Hundert Euro. Laut Bayerischem Feuerwehrgesetz können bei technischen Hilfsdiensten, bei denen es nicht darum geht, Menschen oder Tiere zu retten oder zu bergen, alle Verursacher als Gesamtschuldner zum Kostenersatz herangezogen werden.

Den Grund für das etwa ein Meter hohe Wasser in dem Keller in Bad Kissingen konnte nicht abschließend geklärt werden. Vermutet werden eine defekte Toilettenspülung und eine defekte Hebeanlage, die normalerweise das Abwasser in die Kanalisation pumpen sollte. Das Einlagern der Chemikalien war laut Richter aber ebenfalls eine Ursache. Der Vorfall ereignete sich bereits im Juni 2016. (dpa)

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.