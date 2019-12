Augsburg: Feuerwehrmann von Jugendlichen getötet - Staatsanwaltschaft mit wichtiger Mitteilung

In Augsburg ist ein Feuerwehrmann (49) von Jugendlichen getötet worden. Die Verdächtigen sitzen in Haft. Jetzt gab es eine wichtige Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

Augsburg - Wie die Staatsanwaltschaft im Falle des getöteten Feuerwehrmannes in Augsburg mitteilt, wurde die eingereichte Haftbeschwerde der inhaftierten Täter vom Augsburger Amtsgericht abgelehnt. Sechs der sieben mutmaßlich in den Fall verwickelten Jugendlichen hatten demnach eine Haftbeschwerde eingereicht. Diesbezüglich hatte die Staatsanwaltschaft bereits früher am Mittwoch (18. Dezember 2019) eine Mitteilung angekündigt. (Merkur.de*)

Augsburg: Haftbeschwerde im Fall des getöteten Feuerwehrmannes abgelehnt

Der Anwalt des Hauptverdächtigen Halid S. sagte zu

Focus Online, er bestreite nicht die Tatsache, dass sein Mandant in den Fall verwickelt sei. Jedoch sei die Tat nicht als Totschlag zu bewerten. Die endgültige Entscheidung über die Haftbeschwerde liegt nun beim Augsburger Landgericht.

Dort werden die sechs Haftbeschwerden nun vorgelegt. Auch eine Stellungnahme der Staatsanwaltschaft soll in die Entscheidung mit einfließen. Die Staatsanwaltschaft selbst wollte sich über die abgelehnte Haftbeschwerde hinaus nicht zum aktuellen Ermittlungsstand äußern.

Rechtsanwalt Michael Menzel, der einen der Beschuldigten vertritt, sagte, er gehe davon aus, dass die Entscheidung über eine mögliche Freilassung der sechs nicht-hauptverantwortlichen Täter noch vor Weihnachten fallen werde.

Toter Feuerwehrmann in Augsburg: Anwalt des Hauptverdächtigen äußert sich

Halid S. hat als einziger der Verdächtigen noch keine Haftbeschwerde eingereicht. Der 17-Jährige soll unmittelbar am Tod des 49-jährigen Feuerwehrmannes Roland S. beteiligt gewesen sein. Sein Anwalt Marco Müller sagte, er bezweifle nicht die Schuld seines Mandanten, mit dem Tod von Roland S. in Verbindung zu stehen. Jedoch sei die Tat nicht als Totschlag zu bewerten, sind sich Menzel und Müller einig. Nach Sichten des Überwachungsvideos, das zur Ergreifung der Täter beigetragen hatte, müsse man den Fall neu bewerten.

Anwalt Marco Müller kündigte an, Anfang des nächsten Jahres ebenfalls Haftbeschwerde einzulegen. Nur wegen eines Faustschlags könne seinem Mandanten kein Tötungsvorsatz vorgeworfen werden, so Müller.

Feuerwehrmann in Augsburg getötet - Fall löst bundesweit Entsetzen aus

Roland S. war am Nikolaustag mit seiner Frau und einem befreundeten Paar privat auf dem Augsburger Christkindlesmarkt unterwegs. Nach einem Streit mit den sieben jungen Männern am Karlsplatz in Augsburg hatte er einen Faustschlag gegen den Kopf abbekommen, der tödlich wirkte. Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt.Da der Getötete jahrelanger Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr Augsburg gewesen war, hatten zahlreiche Feuerwehren Trauerbekundungen abgegeben.

