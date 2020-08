Familienstreit mit tragischem Ende: Mann verletzt Schwiegersohn mit Messer - Drama nimmt seinen Lauf

In Fichtelberg (Landkreis Bayreuth) hat ein Familienstreit ein tragisches Ende genommen. Ein Mann verletzte seinen Schwiegersohn mit einem Messer - er starb.

In Fichtelberg ist ein Familienstreit eskaliert.

Ein Mann verletzte seinen Schwiegersohn (65) mit einem Messer.

Der 65-Jährige starb an seinen Verletzungen.

Fichtelberg - Im Landkreis Bayreuth hat ein Familienstreit ein tödliches Ende genommen. Das teilte die Polizei Oberfranken in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth mit.

Familienstreit in Fichtelberg (Bayreuth) eskaliert: Mann verletzt Schwiegersohn mit Messer tödlich

Nach ersten Erkenntnissen kam es am Freitagabend gegen 20.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zunächst zu einem verbalen Streit. Ein 84-Jähriger verletzte seinen Schwiegersohn (65) dabei mit einem Messer lebensgefährlich. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Mann (65) stirbt nach Messerangriff in Fichtelberg: Schwiegervater (84) festgenommen

Ein herbeigerufener Notarzt konnte dem 65-jährigen Opfer trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Kriminalbeamte aus Bayreuth übernahmen die Ermittlungen.

Hintergründe zu dem Vorfall und zum mutmaßlichen Streit waren zunächst nicht bekannt.

Familienstreit in Fichtelberg nimmt tödliches Ende: Die Meldung der Polizei im Wortlaut

„FICHTELBERG, LKR. BAYREUTH. Tödlich endete ein Streit am Freitagabend in Fichtelberg. Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bayreuth haben die Ermittlungen aufgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen kam es gegen 20.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus zunächst zu einem verbalen Streit. In dessen Verlauf verletzte ein 84-Jähriger seinen 65 Jahre alten Schwiegersohn lebensgefährlich mit einem Messer. Ein alarmierter Notarzt konnte dem Opfer trotz aller Bemühungen nicht mehr helfen. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Kriminalbeamte aus Bayreuth übernahmen vor Ort die Ermittlungen.“

