Familientragödie bei Ausflug: Sohn stirbt nach Motorradunfall

Fichtelberg - Es hätte ein schöner Familienausflug werden sollen, doch er endete in einer Katastrophe. Ein 34-jähriger Motorradfahrer stirbt vor den Augen seines Vaters und zweier Cousins. Sie waren als Motorradgruppe bei Fichtelberg im Landkreis Bayreuth unterwegs.

Der Mann kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal in einen entgegen kommenden Lieferwagen.

34-jähriger Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen

Für den 34-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die beiden Insassen des Kastenwagens standen unter Schock. Die Staatsanwaltschaft Bayreuth zog zur Klärung des genauen Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzu.

