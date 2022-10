Filmfestival entlang des Mains rückt Wasser in den Fokus

Ein Filmfestival in 14 fränkischen und hessischen Städten entlang des Mains soll im März 2023 erstmals stattfinden. Gezeigt würden Filme über frei fließende Flüsse in aller Welt, Staudammrückbau, Wasserversorgung und -knappheit, teilte das Netzwerk Main am Montag in Knetzgau (Landkreis Haßberge) mit. Das Netzwerk richtet das „1. Main FlussFilmFest“ mit dem Bamberger Verein Flussparadies Franken und der Berliner Stiftung Living Rivers aus.

Knetzgau - Die Auftaktveranstaltung soll am 14. März in Bayreuth stattfinden, der Abschluss am 26. März in Frankfurt. Weitere Spielorte sind Lichtenfels, Bamberg, Zeil am Main, Schweinfurt, Kitzingen, Würzburg, Karlstadt, Marktheidenfeld, Aschaffenburg und Offenbach. Das Festival wandert von der Quelle des Mains zu dessen Mündung und soll laut den Veranstaltern deutlich machen, dass der Main „über 500 Kilometer die Menschen miteinander verbindet und in deren gemeinsamer Verantwortung liegt“. Geplant sei auch ein Wettbewerb für junge Animateurfilmer. dpa