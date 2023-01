Findelkind in Bayern: Säugling im Krankenhaus abgelegt – Polizei sucht Zeugen

Von: Jannis Gogolin

Im Immenstädter Krankenhaus wurde ein Säugling gefunden. Die Polizei sucht die Mutter des neugeborenen Jungens und hofft auf die Hilfe von Zeugen.

Immenstadt – Anfang Dezember fanden die Mitarbeiter des Immenstädter Krankenhauses eine Überraschung im Eingangsbereich. Wie die Polizei Schwaben berichtet, legte dort jemand einen neugeborenen Jungen ab. Dieser sei in mehrere Handtücher eingewickelt gewesen. Glücklicherweise entdeckte das Klinikpersonal den Säugling unmittelbar danach und konnte ihn angemessen versorgen.

Nach Angaben der Polizei geht es dem Kind gesundheitlich gut. Kurz nach dem Fund wurde es in die Kinderklinik Kempten verlegt. Mittlerweile habe der frischgeborene Junge in einer Pflegefamilie ein vorübergehendes Zuhause gefunden. Die Behörden suchen jedoch nach der Mutter oder der Person, die den Jungen im Foyer des Immenstädter Krankenhauses abgelegt hat. Bisherige Ermittlungen sind nach Angaben der Kriminalpolizei ohne Erfolg.

Zeugen gesucht: Dienstag, 6. Dezember um 6.30 Uhr am Immenstädter Krankenhaus

Daher bittet die Polizei Schwaben um die Mithilfe der Bevölkerung. Es sind Zeugen gesucht, die sich am Dienstag, 6. Dezember 2022, um ungefähr 6.30 Uhr im Bereich des Immenstädter Krankenhauses aufgehalten haben. Genauer seien Hinweise über eine weibliche Person, die ein Bündel mit Handtüchern trug und in Richtung der Notaufnahme lief, hilfreich. Ebenso Kenntnisse über die Herkunft der abgebildeten Handtücher, in denen das Kind gefunden wurde.

Mit diesem Tuch wurde der Säugling vor der Klinik gefunden. © Polizei/dpa/Uli Deck

Mögliche Zeugen werden daher gebeten, sich an die Kriminalpolizei Kempten unter der Rufnummer 08 31 99 09-0 zu wenden.

