„Brutal und sinnlos“: Fischertag in Memmingen in der Kritik

PETA sollte erst einmal vor der eigenen Haustüre kehren.

Lt. Medienberichten werden in PETA-Tierheimen immer noch tausende Tiere getötet - aus fragwürdigen Beweggründen!

Ich kenne den Memminger Fischertag. Meist ist nach einer 1/4 - 1/2 Stunde alles vorbei und die gefangenen Forellen sind zeitnah in den entsprechenden Zelten fachgerecht getötet und ausgenommen worden - wie es die gesetzl. Vorgaben fordern. Zu kleine Fische kommen in bereitgestellte Aquarien und werden bis nach der jährlichen Bachreinigung in einem Fischteich ausgesetzt. Wer will kann ja mal bei Wikipedia die Geschichte und Hintergründe des Fischertages nachlesen. Auch wenn der Stadtbach heute nicht mehr von Gerbern etc. verschmutzt wird, ist die jährliche Wartung und Reinigung eine Notwendigkeit, eben das sich das ganze Jahr Fische, Enten, und Bewohner der Stadt wohlfühlen können.