Fliegerbombe in Aschaffenburg entschärft

Absperrband der Polizei. © Sebastian Kahnert/dpa/Archivbild

Die in Aschaffenburg gefundene Fliegerbombe ist am Dienstagabend entschärft worden. Das teilte die Polizei Unterfranken auf Twitter mit. „Es kann nun jedoch zu kleineren Detonationen am Fundort kommen. Hierbei besteht jedoch keinerlei Gefahr“, hieß es.

Aschaffenburg - Die 250-Kilo-Bombe am Mainufer stammte aus dem Zweiten Weltkrieg und war bei Bauarbeiten entdeckt worden. Vor der Entschärfung mussten rund 1000 Menschen ihr Zuhause verlassen. Zur Sicherheit der Bevölkerung wurde um den Fundort in einem Radius von 300 Metern geräumt. Auch Straßen wurden gesperrt. dpa