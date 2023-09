Fliegerbombe in Oberbayern gefunden und erfolgreich entschärft

Von: Leyla Yildiz

Teilen

In Mühldorf am Inn wurde eine Fliegerbombe gefunden (Symbolbild). © IMAGO / Andre Lenthe

In Mühldorf am Inn ist eine Fliegerbombe am Sonntagabend entdeckt worden. Das Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg wurde entschärft.

Mühldorf am Inn - Eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg ist in Mühldorf am Inn am Sonntagabend entdeckt und erfolgreich entschärft worden. Die 50-Kilogramm-Bombe sei bei Sondierungsarbeiten entdeckt worden, teilte der Landkreis auf Facebook mit.

„Für die Bevölkerung besteht keine Gefahr, eine Evakuierung ist nicht notwendig“, hieß es. Etwa zwei Stunden später konnte der Landkreis dann Entwarnung geben: Die Bombe sei entschärft worden, erklärte ein Sprecher. Laut Polizei gab es dabei keine Komplikationen oder besondere Ereignisse.

Fliegerbombe in Mühldorf am Inn gefunden: Zugverkehr unterbrochen

Für die Entschärfung wurde der Zugverkehr unterbrochen, konnte aber kurz danach wieder aufgenommen werden. Die Streckensperrung von Mühldorf nach München und von Mühldorf nach Rosenheim sei aufgehoben worden, teilte die Südostbayernbahn am späten Abend auf ihrer Webseite mit. (dpa/ly)

Im Landkreis Erlangen-Höchstadt ist ein Wohnhaus in Brand geraten. In dem teilweise zerstörten Gebäude fanden Einsatzkräfte eine Leiche.

Urlauber aufgepasst: 5 abwechslungsreiche Wochenendtrips in Bayern Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.