FlixTrain setzt Bahn unter Druck - Für unter zehn Euro von München nach Berlin

Bisher war die Deutsche Bahn der Platzhirsch auf den Schienen und alleine auf weiter Flur. Nun muss sich der Konzern gegen den Mitbewerber FlixTrain warm anziehen.

Berlin - Der Fernbus-Anbieter Flixbus bringt zwei weitere Fernzüge auf die Schiene und verdoppelt so sein Angebot. Ab 21. Juni soll der Flixtrain dann Stuttgart und Berlin bis zu zwei Mal täglich verbinden, wie Flixbus am Dienstag ankündigte. Das Angebot wird damit einen Monat früher ausgeweitet als geplant. Auf der Strecke Köln-Hamburg kommt der zweite Zug am 19. Juli. Ab Juli können Fahrgäste gegen eine Gebühr auch Sitzplätze reservieren.

Verbindung Berlin - München zum Ende des Jahres

Die grünen Züge sind im Schienenfernverkehr derzeit die einzige Konkurrenz für den Staatskonzern, der im vergangenen Jahr 143 Millionen Fahrgäste in seinen Fernzügen zählte. Flixtrain hat beantragt, von Mitte Dezember an auch zwischen Berlin und Köln sowie Berlin und München zu fahren. Zugfahrkarten verkauft das Unternehmen nicht mehr nur online, sondern auch an eigenen Ständen in den Bahnhöfen von Stuttgart, Berlin und Düsseldorf.



Wie die Abendzeitung berichtet sollen die Züge zunächst täglich einmal in jede Richtung, später dreimal fahren. Die Preise sollen bei 9,99 Euro starten.

Mehr Informationen zum neuen FlixTrain-Streckennet finden Sie auf rosenheim24.de.

