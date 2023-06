Betriebsausflug endet in Großeinsatz: Wasserwacht rettet 70 Personen aus selbstgebauten Flößen

Von: Adriano D'Adamo

70 Menschen nahmen an einem Betriebsausflug teil und wollten mit selbstgebauten Flößen den Starnberger See überqueren. Diese Pläne endeten in einem Großeinsatz der Wasserwacht Tutzing und Ammerland.

Tutzing – Die Wasserwacht rettete am Freitagnachmittag (23. Juni) 70 Menschen aus dem Starnberger See und brachte sie sicher ans Ufer. Die große Gruppe begab sich auf den See im Rahmen eines Betriebsausflugs und wollte mit selbstgebauten Flößen diesen überqueren.

Auf Holzplanken und Reifen über den See: Großeinsatz der Wasserwacht ausgelöst

Die neun selbstgebauten Flöße bestanden aus Reifen und Holzplanken. Die Teilnehmer des Betriebsausflugs planten gegen 15.30 Uhr von Tutzing aus auf den Starnberger See hinauszufahren. Der Ausflug sollte am Ufer des Sees ausklingen. Zu dem Zeitpunkt wehte bereits ein ablandiger Westwind und eine Starkwindwarnung wurde ausgesprochen.

Die Wasserwacht schleppte die selbstgebauten Flöße ab. © Kreiswasserwacht Starnberg

Die Organisatoren versuchten die ersten Teilnehmer rund 100 Meter vor dem Ufer zum Umkehren zu bewegen, da sie bemerkten, dass der Wind zu stark war. Robert Lettenbauer, Vorsitzender der Wasserwacht Tutzing, alarmierte über die integrierte Leitstelle der Wasserrettungsstation weitere Rettungskräfte. Bereits wenige Minuten später rückte das erste Boot der Wasserwacht Tutzing aus.

Zusammenarbeit mit Wasserwacht Ammerland: Keine Person verletzt

Zur selben Zeit trieben die ersten Flöße bereits in Richtung Seemitte und damit rund 300 Meter entfernt zum Ufer ab. Zusammen mit der Wasserwacht Ammerland brachten die Einsatzkräfte rund 50 Menschen sicher ans Ufer. Die restlichen 20 Teilnehmer schafften es aus eigener Kraft mit dem Floß ans Ufer zu paddeln, berichtete die Kreiswasserwacht Starnberg.

Keine der 70 teilnehmenden Personen wurde verletzt und es war keine medizinische Versorgung nötig. Lediglich zwei Personen wurden nass, als sie ins Wasser sprangen, um ihr Floß in Richtung Ufer zu schieben, erklärte die Kreiswasserwacht Starnberg. Die selbstgebauten Flöße wurden zur Wasserrettungsstation Tutzing geschleppt, nachdem alle Personen gerettet wurden.

