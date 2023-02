Nach Flucht von zwei Straftätern in Bayern: Justizministerium zieht Konsequenzen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Nachdem innerhalb weniger Wochen zwei Angeklagte aus bayerischen Gerichten geflohen sind, schaltet sich das Justizministerium ein. Es überprüft die Sicherheitskonzepte aller 99 Gerichte im Freistaat.

München - Binnen weniger Wochen sind zwei Straftäter aus bayerischen Gerichten geflohen – ein verurteilter Mörder und ein mutmaßlicher Sexualverbrecher. Nach den Vorfällen in Regensburg und Coburg zieht das Justizministerium nun Konsequenzen: Es überprüft die Sicherheitskonzepte aller 99 ordentlichen Gerichte im Freistaat. Bis zum vergangenen Freitag, 24. Februar, mussten sie ihre Konzepte dem Landesministerium vorlegen. Die beiden betroffenen Gerichtshöfe haben zusätzlich eigene Veränderungen eingeleitet.

Sicherheitslücken seien nicht akzeptabel, teilte ein Sprecher des Ministeriums in München mit. Bei der Sicherheitsüberprüfung würde insbesondere auf die Besprechungsräume für Anwälte und ihre Mandanten geachtet sowie darauf, inwiefern der Angeklagte im Gebäude gefesselt sei.

Sicherheitslücken bei Gericht: Mangelnde Ortskenntnis der Polizei?

Anfang Januar war ein verurteilter Mörder aus dem Amtsgericht Regensburg geflohen – und das mitten während einer Besprechung mit seinem Anwalt. Der 40-Jährige trug zu dem Zeitpunkt keine Fesseln und schaffte es, durch ein ungesichertes Fenster im Besprechungszimmer zu entkommen. Am Montag letzter Woche konnte wiederum ein Mann, der seine Töchter sexuell misshandelt haben soll, aus dem Landgericht Coburg fliehen. Der 47-Jährige nutzte den Gang zur Toilette dazu aus, seinen Begleitern zu entwischen, das Fenster in einem Aufenthaltsraum für Zeugen aufzubrechen und daraus zu springen. Auch er war bei seiner Flucht ungefesselt.

Nach der Flucht zweier Angeklagter vor Gericht überprüft das Justizministerium die Sicherheit aller Gerichte in Bayern. (Symbolbild) © IMAGO/Vladimir Nikolaev

Die Bayerische Justiz-Gewerkschaft (BJG) betrachtet die fehlende Ortskenntnis der Polizisten als entscheidenden Faktor bei den erfolgreichen Fluchtversuchen. Die Polizei sei – ausgenommen von den Gerichten in München, Nürnberg und Augsburg – an allen Standorten für die Vorführung der Angeklagten zuständig. In Bayerns größten Städten übernehmen diese Aufgabe wiederum Justizvollzugsbedienstete. Nach Ansicht des BJG-Landesvorsitzenden Hans-Joachim Freytag sollte dies zukünftig an allen Gerichten des Freistaats der Fall sein. Dies führte zu keinen zusätzlichen Kosten und würde die Polizei sogar entlasten, so Freytag.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Flucht aus Gerichten in Regensburg und Coburg: Täter wieder in Haft

Das Amts- und Landgericht Regensburg hat bereits erhöhte Sicherheitsmaßnahmen getroffen: Angeklagte, die gefesselt bei Gericht ankommen, müssen dies nach der neuen Hausordnung auch bleiben, teilte ein Sprecher der Institution mit. Das Landgericht Coburg wolle die Zusammenarbeit mit der Polizei verstärken und mögliche bauliche Änderungen überprüfen, so die Ansage eines Sprechers. Möglicherweise würden Fenster zukünftig anderweitig gesichert. Andere Gerichte wie das Strafjustizzentrum München sehen allerdings keinen großen Handlungsbedarf. Laut Sprecher des dortigen Oberlandesgerichts würden die Sicherheitsmaßnahmen ohnehin ständig überprüft und nachgebessert.

Der flüchtige Mörder aus Regensburg konnte nach mehreren Tagen von der Polizei in Frankreich gefasst werden. Mittlerweile befindet er sich wieder in einem bayerischen Gefängnis. Auch den 47-Jährigen aus Coburg erwischte die Polizei bereits einen Tag nach seiner Flucht. Während ihrer jeweiligen Abwesenheit verurteilte die Justiz beide Männer zu einer Haftstrafe.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.