Flüchtlinge kommen in Ratzinger-Haus in Regensburg unter

Das ehemalige Haus von Papstbruder Georg Ratzinger in Regensburg hat neue Mieter - die Familie eines orthodoxen Priesters aus der Ukraine. Ruslan Denysiuk war mit seinen drei Kindern, seiner schwangeren Frau und seiner Großmutter vor dem Krieg in ihrer Heimat geflohen, wie das Bistum in Regensburg am Mittwoch mitteilte.

Regensburg - Zusätzlich zogen noch andere Flüchtlinge in das Haus Ratzingers, das seit dessen Tod im Jahr 2020 leer steht. Ratzinger ist der ältere Bruder des emeritierten Papstes Benedikt XVI.

Als sich in der Nachbarschaft herumgesprochen habe, dass hier Geflüchtete aus der Ukraine angekommen sind, sei die Solidarität sehr groß gewesen, schrieb das Bistum. „Töpfe, Geschirr, Kleidung, Möbel und auch Spielzeug für die Kinder wurden zusammengetragen, um die beiden Familien zu unterstützen. Auch für das erwartete Baby haben die Anrainer bereits das Wichtigste zusammengetragen.“ Bischof Rudolf Voderholzer stattete den neuen Bewohnern am Dienstag einen Besuch ab. dpa