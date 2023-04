Nach Corona-Pause: Kehren Touristen aus China bald nach Bayern zurück? - Einreisesperre auf dem Prüfstand

Von: Katarina Amtmann, Erik Scharf

Touristen aus China dürfen derzeit nicht nach Deutschland einreisen. Eine der letzten verbliebenen Corona-Regeln steht nun auf dem Prüfstand.

Frankfurt – Die Corona-Regeln gehören in Deutschland größtenteils der Vergangenheit an. Am größten Drehkreuz des Landes gilt derzeit aber noch eine Regel, die vor allem die Tourismus-Branche hart trifft. Denn aktuell dürfen keine Besucher aus China in Deutschland einreisen, beispielsweise über den Flughafen München.

Dabei waren deutsche Ziele vor Corona bei Reisenden aus China sehr beliebt. Bei Schloss Neuschwanstein, in München, Nürnberg oder Rothenburg ob der Tauber waren ganz besonders häufig Reisegruppen aus China anzutreffen.

Wie nun bekannt wurde, könnte diese Regel aber bald fallen. Die Bundesregierung prüfe als Nachzügler in Europa die Aufhebung einer der letzten coronabedingt eingeführten Beschränkungen, berichtet die Deutsche Presseagentur (dpa). „Über eine vollständige Aufhebung dieser letzten noch bestehenden Einreise- und Visabeschränkungen für touristische Zwecke wird derzeit beraten“, heißt es im Auswärtigen Amt in Berlin.

Einreisesperre: Keine Touristen aus China am Flughafen Frankfurt

Bereits am 1. März hatte die Bundesregierung zwar die coronabedingten Beschränkungen der Einreise aus China weitgehend aufgehoben. Zudem fallen seit dem 7. April auch die letzten Corona-Bestimmungen auf Basis des Infektionsschutzgesetzes in Deutschland weg. Doch die Einreisesperre für Touristen aus China bleibt weiterhin bestehen.

Schloss Neuschwanstein ist auch bei Touristen aus dem Ausland sehr beliebt (Archivfoto). © IMAGO / Marc John

Am Dienstag fliegt Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) nach China. Der Tourismus könnte ein Thema sein, wenn auch angesichts der wachsenden Differenzen sicher nicht das bedeutendste. Vor der Pandemie waren Chinesen in Touristenhochburgen von Bali über Hawaii bis Neuschwanstein und Venedig ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, da sie außerordentlich viel Geld ausgaben: 2019 waren es nach Schätzungen der US-Bank Citi rund um den Globus 200 Milliarden Dollar.

Flughafen Frankfurt: Nur noch Hälfte der Verbindungen nach China

2019 zählte das Statistische Bundesamt 1,5 Millionen Besucher aus China in Deutschland, 2022 waren es lediglich knapp 180 000. Auch wenn chinesische Touristen wieder ungehindert nach Deutschland einreisen könnten, ist eine Rückkehr zu alten Zahlen in diesem Jahr nicht zu erwarten.

Von den Zahlen der wöchentlichen Flüge vor der Pandemie ist die aktuelle Frequenz weit entfernt. Waren es 2019 noch 66 Starts nach China ab Flughafen Frankfurt sind es derzeit nach Angaben des Betreibers Fraport nur noch rund 32 – weniger als die Hälfte der Zahl vor Corona. Sollten Touristen aus China wieder einreisen dürfen, könnten es aber recht schnell auch wieder mehr Verbindungen sein.

Flughafen München: Verbindungen nach Peking, Shanghai und Hongkong

Am zweitgrößten deutschen Flughafen in München sieht es ähnlich aus: „Im Sommer 2019 hatte Lufthansa eine tägliche Verbindung von München jeweils nach Peking, Shanghai und Hongkong“, sagt eine Sprecherin. „Zudem flog Air China täglich von München nach Peking und dreimal wöchentlich nach Shanghai.“ Seit 1. April fliegt die Lufthansa von der bayerischen Landeshauptstadt wieder dreimal wöchentlich nach Shanghai, doch die Route nach Peking soll erst im Juli wieder aufgenommen werden.

Europas größte Hotelgruppe ist der französische Accor-Konzern, der in diesem Jahr mit der vermehrten Rückkehr überseeischer Gäste rechnet. „Im Vergleich zum ersten Quartal 2022 haben sich die Buchungen von Gästen aus Übersee extrem erholt, sind allerdings noch nicht auf Vorkrisenniveau“, sagt eine Sprecherin der deutschen Accor-Gesellschaft in München.

Für die zahlungskräftigen chinesischen Touristen gilt das aber nur eingeschränkt: „Verschiedene Faktoren wie etwa die relativ späte Wiedereröffnung der chinesischen Grenze, Visa-Regularien oder veränderte Flugkapazitäten wirken sich aber natürlich auf Reisende aus Übersee aus.“

Während der Pandemie, die ihren Ursprung in China hatte, fabrizierte der Flugverkehr zwischen Deutschland und China einige Geschichten. Als die Maschinen nach einer zwischenzeitlichen Einstellung des Linienverkehrs wieder zwischen beiden Nationen pendelten, war das für Crew und Passagiere oftmals mit strengen Quarantäneregeln verbunden. Eine Lufthansa-Crew erlebte während der Hochphase eine recht spezielle Version der Quarantäne in China. Auf Hygienemaßnahmen wurden in einem Quarantänehotel offenbar kein großer Wert gelegt. (esa/dpa)

