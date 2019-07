Zwei Tage Verspätung: Passagiere sitzen am Flughafen fest - als sie endlich starten, wird es kurios

Ziemlich sauer waren Gäste am Flughafen Nürnberg am Wochenende. Erst mit zwei Tagen Verspätung startete ihr SunExpress-Flug nach Hurghada. Dann kam es noch verrückter.

Nürnberg – Sommer, Ferien, Urlaub, ein paar Tage unter der ägyptischen Sonne entspannen. Das dachten sich auch 189 potenzielle Urlauber am Flughafen in Nürnberg am vergangenen Samstag. Aus dem erhofften Trip nach Hurghada wurde aber eine Odyssee zwischen den Terminals: Der SunExpress-Flieger verspätete sich um satte zwei Tage.

Die Maschine sollte eigentlich um 18.40 Uhr Kurs auf die Küstenstadt am Roten Meer nehmen. Wie das Onlineportal nordbayern.de berichtet, strich die Airline aber diesen Flug. Stattdessen sollte es einen Tag später, also Sonntag, um 8 Uhr mit einer anderen Maschine weitergehen. Sollte.

Flughafen Nürnberg: Urlauber stranden auf dem Weg nach Hurghada

Der angekündigte Ersatzflug ging keineswegs um 8 Uhr. Auch nicht um 9 Uhr, wie wenig später mitgeteilt wurde. Erneut cancelte SunExpress den Flug, wie eine Urlauberin nordbayern.de bestätigte.

Flughafen Nürnberg: Touristen bekommen nur wenige Informationen

„Seit Samstag bekommen wir alle paar Stunden die Ansage, dass weitere Informationen in 30 bis 45 Minuten angesagt werden", beklagte die junge Frau am Montagmorgen. Auch nach zwei Tagen hing sie mit ihrem Freund noch immer am Nürnberger Flughafen fest. Beide waren extra von der Nordseeküste mit dem Zug angereist, um den Flieger zu erwischen.

Flughafen Nürnberg: SunExpress entschuldigt sich bei betroffenen Urlaubern

SunExpress erklärte dazu lediglich: „Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für unsere Passagiere außerordentlich“, hieß es weiter. Und: „Die Sicherheit für unsere Passagiere und Besatzungsmitglieder hat zu jederzeit oberste Priorität.“

Ärger am Flughafen Nürnberg – und dann außerplanmäßige Zwischenlandung in Athen

So kam es, dass auch die nächste Ersatzmaschine am Montag um 11 Uhr nicht geplant starten konnte. Immerhin: Rettung war in Sicht, ein weiterer Flieger rollte aus dem Hangar – und brachte die Urlauber nach zwei Tagen am Nürnberger Flughafen ab 12.26 Uhr nach Ägypten. Natürlich nicht ohne eine weitere Unterbrechung – in Athen gab es noch eine Zwischenlandung wegen eines medizinischen Notfalls. Nach erfolgreicher Versorgung des Passagiers ging aber auch dieser Trip dann endlich weiter. Diesmal ohne Feldbetten und Flughafenhotels. ~maho

Gerade bei jungen Leuten ist das Fliegen mittlerweile aber nicht nur wegen solcher schlechter Erfahrungen verpönt. Klimaschutz und Meilen sammeln passt eben nicht zusammen, wie Demonstrationen der Friday-for-Future-Bewegung in München unlängst gezeigt haben. Dabei geht es auch anders: So fand etwa letztes Jahr im Flughafen München eine Ausstellung statt – mit durchaus smarten Lampen.

Auch kurios ist ein viraler Trend aus den USA. Ein User wollte die Area 51 „angreifen“ und erfuhr auf einmal die volle Unterstützung der Internet-Gemeinde.