„Wirklich erschreckend“: Wetter in Bayern zwischen lokal starken Gewittern und folgenschwerer Trockenheit

Von: Felix Herz

Es ist Sommer in Bayern – und das Wetter zeigt sich von seiner wechselhaften Seite. Einerseits ist es zu trocken, doch auch schwere Gewitter drohen.

München – Heiße Tage, laue Nächte: Der Start in den Sommer ist in Bayern seit dem 1. Juni weitgehend gelungen. Wobei das natürlich auf die Sichtweise ankommt – während sich die meisten Menschen über Sonne satt freuen, warnen Meteorologen und Experten bereits vor starker Trockenheit und einer steigenden Waldbrandgefahr. So auch in den kommenden Tagen.

Wetter in Bayern: Viel Trockenheit und Sonne – doch auch Gewitterrisiko

Generell bleibt es im Juni erstmal trocken, warm und sonnig. Dominik Jung, Meteorologe bei wetternet, erklärt im aktuellen YouTube-Video, dass der „hohe Luftdruck“ weiter dominiert. Seit mehr als einer Woche werde der Regen weiter nach hinten geschoben, was für warme und trockene Tage sorgt. „Landregen ist weit und breit nicht in Sicht“, erklärt Jung. Die Juni- und Juli-Prognose sei „wirklich erschreckend“, erklärt der Experte hinsichtlich des ausbleibenden Regens. Aber: In Bayern wird es trotzdem hier und da ungemütlich. Den „berühmten Tropfen auf dem heißen Stein“ nennt Jung das Ganze.

Ein Bild, das die derzeitige Wetterlage in Bayern gut zusammenfasst: Meist zu trocken, vereinzelt drohen aber lokal stark begrenzte, schwere Gewitter. © Jacob Schröter / Screenshot wetternet / YouTube / Merkur-Collage

Allgemein müssen sich die Menschen in Bayern daher auf eher wechselhaftes Wetter einstellen. Von Donnerstag, 8. Juni, bis Sonntag, 11. Juni, pendeln die Temperaturen im Freistaat zwischen 25 und 30 Grad. Und während es im Norden rund um Nürnberg laut wetternet meist sonnig bei wolkenlosem Himmel bleibt, gibt es im Süden rund um München immer mal wieder auch Wolken. Im Osten und an den Alpen gibt es außerdem immer wieder ein Risiko für Gewitter- und Starkregen.

Sogar Unwetter in Bayern möglich – Vorhersage beunruhigt Experten

Doch auch im Norden seien zumindest am Mittwoch, 7. Juni, noch „vereinzelte Unwetter durch Starkregenmengen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit nicht ausgeschlossen“, schreibt der Deutsche Wetterdienst (DWD). Nach zwischenzeitlicher Beruhigung am Donnerstagvormittag geht es am Abend wieder hoch her: „Gefahr örtlicher Unwetter durch Starkregen. Vereinzelt großer Hagel und schwere Sturmböen bis 100 km/h nicht ausgeschlossen“, heißt es beim DWD zur Wetterlage in Bayern.

Der Blick auf das „Climate Forecast System“, kurz CFS, bereitet dem wetternet-Experten Dominik Jung allerdings trotz Gewitter-Warnung und Starkregen-Ansage Kopfzerbrechen. Denn das CFS zeigt die prognostizierte Niederschlagsabweichung im Juni – und die wird stetig korrigiert. Im Vergleich zum Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020 soll es im Juni in ganz Deutschland zu trocken werden. Selbes Spiel im Juli 2023 – auch hier zeigt die CFS-Karte für Bayern fast flächendeckend rot und orange an, was zu wenig Regen bedeutet. Grund für Panik, erklärt Jung, sei dies aber noch nicht. (fhz)

