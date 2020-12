Tragisches Ende eines Spaziergangs: Golf-Fahrer erfasst Pärchen mit Hund frontal

Im bayerischen Forchheim ist es zu einem tragischen Unfall gekommen. Ein Golf-Fahrer erfasste ein Paar, das mit seinem Hund spazieren war.

Forchheim - Im oberfränkischen Forchheim ist es am Samstagabend (12. Dezember) zu einem tragischen Unfall gekommen. Dieser kostete einem Hund das Leben. Seine Besitzer wurden schwer verletzt.

Wie die Polizeiinspektion Forchheim mitteilt, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer mit seinem VW-Golf am Samstagabend gegen 18.35 Uhr auf der Reuther Straße stadteinwärts. Zur gleichen Zeit überquerte ein Ehepaar mit seinem Hund die Straße. Die beiden 64-, und 66-jährigen Eheleute sowie das Haustier wurden frontal von dem Golf erfasst.

Forchheim/Bayern: Golf-Fahrer erfasst Ehepaar mit Hund - Tier ist sofort tot

Während das Paar bei dem Unfall schwer verletzt wurde, kam für den Vierbeiner jede Hilfe zu spät. Er war sofort tot. Ein herbeigerufener Rettungsdienst brachte die verletzten Eheleute in ein nahes Krankenhaus. Auch der Golf-Fahrer musste in einer Klinik behandelt werden. Er erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock.

Tragischer Unfall in Forchheim: Hund stirbt bei Unfall mit Golf - Ehepaar schwer verletzt

Der Aufprall war so heftig, dass die Windschutzscheibe des Wagens zersplitterte. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die Staatsanwaltschaft Bamberg ein Sachverständiger an die Unfallstelle berufen. Die Feuerwehr musste die Fahrbahn ausleuchten. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße zeitweise gesperrt. Es kam zu Behinderungen im Verkehrsablauf.

