Seit dem Zweiten Weltkrieg vermisst: Feuerwehr-Fahne aus Bayern in Waffenshop in Texas entdeckt

Von: Carina Ottillinger

Im Zweiten Weltkrieg verschwand eine Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardsreuth, Landkreis Freyung-Grafenau. Jetzt wurde die Fahne in einem Waffenladen in Texas gefunden.

Eberhardsreuth – Im Zweiten Weltkrieg verschwand eine Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardsreuth (Landkreis Freyung-Grafenau) aus dem Jahr 1906. Jetzt wurde die Fahne in einem Waffenladen in Texas gefunden. Dennis Marxt, Kommandant der Feuerwehr Eberhardsreuth, erzählt Merkur.de, wie es dazu kam.

Eberhardskreuth ist ein Ortsteil von Schönberg im Bayerwald nahe Passau. Seit über 70 Jahren vermisst die Freiwillige Feuerwehr (FFW) ihre erste Fahne. Am vergangenen Donnerstag meldete sich eine Frau bei der Feuerwehr. Über Facebook schickte sie dem Kommandanten Dennis Marxt eine Nachricht. Die Amerikanerin behauptete, die lange vermisste Fahne der Feuerwehr in einem Waffenshop in Houston, Texas, entdeckt zu haben. Dazu schickte sie ein Foto. Auf der einen Seite steht auf rot „Freiwillige Feuerwehr Eberhardsreuth – 1906“. Auf der anderen Seite „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr“.

Die Fahne der Freiwilligen Feuerwehr Eberhardsreuth wurde wieder gefunden. © Freiwillige Feuerwehr Eberhardsreuth

Vermisste Fahne aus Bayern taucht in Texas auf: „Ich konnte es erst nicht glauben“

„Ich konnte es erst nicht glauben“, sagt Marxt. Daher hat der 29-Jährige nachrecherchiert. Tatsächlich stand in der Eberhardsreuther Chronik, dass die Fahne aus dem Jahr 1906 stammt. Genauso wie es auf der Fahne aus dem Foto steht. Außerdem gibt es nur ein einziges Eberhardsreuth in Deutschland. Es passte also alles zusammen.

Erst zwei Wochen zuvor hatte Marxt den Namen auf Facebook geändert – von FFW Eberhardsreuth zu Freiwillige Feuerwehr Eberhardsreuth. Auf diese Weise konnte die Texanerin die richtige Feuerwehr finden und den Kommandanten kontaktieren. Der Mann der Frau ist ebenfalls Feuerwehrmann. Das Paar kommt öfter nach Deutschland. Bei ihrer nächsten Reise wollen sie die FFW Eberhardsreuth besuchen und Feuerwehrkleidung austauschen.

Die Leute im Dorf erzählen sich, dass die Fahne von den damals um 1945 stationierten Texanern geklaut wurde. Aber niemand wusste, was wirklich mit ihr passiert ist. Die meisten vermuteten bisher, sie sei verbrannt oder zerschnitten worden. Die Wiederentdeckung in Texas grenzt an ein Wunder.

1896 gegründet: Feuerwehr-Fahnen sind wertvolle Einzelstücke

Die Fahne hat einen ganz besonderen Wert für die 1896 gegründete Feuerwehr Eberhardsreuth. Die bis jetzt verschollene Fahne stammt aus dem Jahr 1906. Es war die erste Fahne der Wehr. Nach dem Schwund kaufte die Feuerwehr 1951 eine neue Fahne. Zum 100-jährigen Spritzenfest 1986 leistete sich der Verein nochmals eine Fahne. „Das sind wertvolle Einzelstücke“, betont Marxt. „Die Kosten belaufen sich auf mehrere 1000 Euro.“

Ganz Eberhardsreuth fragt sich jetzt, welche Reise die Fahne wohl hinter sich hat. „Wir wissen nicht, wie sie dahin gekommen ist“, sagt Marxt. „Wir sind aber sehr stolz, auch in Texas vertreten zu sein.“

Die FFW Eberhardsreuth möchte nach Texas reisen und die Fahne zurückholen

Die FFW Eberhardsreuth möchte die Fahne gerne wieder in ihrer Wehr haben. Marxt hat daher den Inhaber des Waffengeschäfts in Houston kontaktiert, aber noch keine Rückmeldung erhalten. „Eigentlich müssten wir die Fahne zurückbekommen“, sagt der Kommandant. „Es handelt sich um Kriegsbeute.“ Wenn es über diesen Weg nicht funktioniere, könne vielleicht der Bürgermeister versuchen, mit der Gemeinde Houston Kontakt aufzunehmen. Jetzt warte er aber erst ein paar Tage ab.

Die Aufregung in der Feuerwehr ist groß. Bei der Jahreshauptversammlung am vergangenen Samstag verkündete Marxt nochmals die erfreuliche Nachricht. „Wir freuen uns alle riesig“, sagt er. „Wir würden auch mit einer kleinen Gruppe nach Texas fahren und unsere Fahne persönlich abholen.“

