„Drecksdieb!“: Wortgewaltige Verteidigung von „Grund und Pflanzen“ erheitert das Netz

Mit diesem Schild beschweren sich zwei oder mehr Personen über Diebstahl. © Screenshot / notesofgermany / Instagram

Mit einer unfreiwillig komischen Warnung wollen die Verfasser eines Schildes „Grund und Pflanzen“ vor Diebstahl schützen – samt Korrektur eines Fehlers.

Augsburg – Ohne zu wissen, was im Vorfeld tatsächlich vorgefallen ist, lässt sich in diesem Fall natürlich kein finales Urteil fällen. Doch dass ein ziemlich vulgär verfasstes Schild in Augsburg das Netz erheitert, überrascht nicht – denn samt Korrektur eines Rechtschreibfehlers mutet der warnende Aufruf eher zum Schmunzeln an.

Schild in Augsburg: Warnung macht auf Instagram die Runde

Der offensichtlich höchst frustrierte Verfasser des Schildes wählt drastische Worte, um sein vermeintliches Eigentum zu schützen. So steht auf dem Schild, von dem ein Foto auf der Instagram-Seite notesofgermany gepostet wurde: „Drecksdieb! Das ist sind unser Grund und unsere Pflanzen! Also weg mit ihren Drecksgriffeln!“

Eine deutliche Aufforderung, der wohl ein Diebstahl von Pflanzen und / oder Erde voranging. Doch die Ansage, als möglichst deutlich, drohend und wütend intentioniert, verkommt durch gleich mehrere Aspekte des Schildes zur Lachnummer auf Instagram.

Vulgäres Schild wird zur Lachnummer auf Instagram

Zunächst einmal fällt die Schrift des Schildes ins Auge – die Schreibschrift erinnert eher an Grundschule, als an wütende Gartenverteidiger. Das bemerkt auch ein Nutzer auf Instagram: „Schreibschrift – das war wohl ein sehr erzürnter Grundschüler“, schreibt er.

Des Weiteren bremst auch der (korrigierte) Rechtschreibfehler die Wirkung des Schildes. Vor allem, da sich die Nachricht selbst nach der Korrektur noch etwas holprig liest. Und zu guter Letzt ist es auch unfreiwillig komisch, dass der vermeintlich schuldige Fremde als „Drecksdieb“ mit „Drecksgriffeln“ angesprochen, gleichzeitig aber höflich gesiezt wird.

Außer Acht lassen sollte man dennoch nicht, dass ein solches Schild nicht ohne Grund aufgestellt wird – und die Verfasser wohl zu Recht frustriert über vorangegangene Diebstähle sind.

