Wird der Bär in Bayern wieder heimisch? Bisherige Sichtungen – und was Experten sagen

Von: Eileen Kelpe

In letzter Zeit werden vermehrt Bären in den Voralpen gesichtet und Spuren entdeckt. Was über die Bären in Bayern bisher bekannt ist.

München – In der Nacht zum 12. Mai wurde die Wildtierkamera in Unken ausgelöst: ein Bär. Schon wieder, denn einige Tage zuvor tappte bereits ein Bär in die Fotofalle bei Schneizlreuth. Es ist naheliegend, dass es sich um dasselbe Tier handelt. Vor allem in den letzten Wochen häufen sich die Bärenspuren. Kommt der Bär zurück und siedelt sich in Bayern an?

Wann hat der letzte Braunbär in Bayern gelebt?

Es ist schon eine Weile her, als der Braunbär noch in Bayern heimisch war. Früher war er fast in ganz Europa verbreitet und lebte bevorzugt in Wäldern. Doch diese schwanden vor allem in Westeuropa durch Rodungen, wodurch auch der Bär nach und nach seinen Lebensraum verlor. In Bayern wurde der letzte bekannte Braunbär vor über 180 Jahren in Ruhpolding erschossen – seitdem gilt er im Freistaat als ausgestorben.

Der Bär kommt zurück: „Problembär“ Bruno

Einer der bekanntesten Bären ist wohl der als „Problembär“ deklarierte Unruhestifter „Bruno“. 2006 wanderte er aus dem italienischen Trentino über Österreich nach Bayern ein, riss Schafe, Ziegen, Kaninchen und Hühner und plünderte Bienenstöcke. Die Bayerische Staatsregierung stufte das Tier als „Bedrohung für den Menschen“ ein, da er sich auch in der Nähe von Siedlungen aufhielt. Am Ende wurde er unter Protest zum Abschuss freigegeben. Heute ist er ausgestopft im Museum Mensch und Natur in München ausgestellt.

Seit 2019 häufen sich die Bärensichtungen

Nach Bruno war es erst einmal ruhig. Doch 2019 wurde wieder ein Bär gesichtet. Eine Fotofalle lichtete einen Bären im Landkreis Garmisch-Partenkirchen – und seitdem häufen sich die Sichtungen. Erst vergangene Woche tappte ein Bär in Schneizlreuth und dann in Unken in die Fotofalle, wobei nicht gesichert ist, ob es sich um denselben Bären handelt. Im April wurden Spuren in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim gefunden und am Sudelfeld wurden Schafe gerissen.

Für besonderes Aufsehen sorgte der von einem Bären getötete Jogger in der italienischen Provinz Trentino. Der Vorfall ereignete sich im April und entfachte erneut die Diskussion, ob der Bär dem Mensch gefährlich werden könnte.

Dass Bären in Bayern wieder heimisch werden, gilt als unwahrscheinlich. © Lino Mirgeler/dpa/Archiv

Was die Politik von den Bären hält

Für Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sind Bär und Wolf ein Dorn im Auge: Er plädiert für Abschuss, sobald Nutztiere gerissen wurden, wie er kürzlich auf einer Presseveranstaltung am Bichlersee verkündete. Auch Bayerns Vize-Regierungschef Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist für eine schnelle Tötung von Bär und Wolf, sobald diese Probleme machen. Beide fordern, dass die strengen EU-Regeln zum Schutz der Tiere gelockert werden sollen. Die „Bayerische Wolfsverordnung“, die seit 1. Mai in Kraft ist, erlaubt mittlerweile den Abschuss von Wölfen in Bayern, sofern eine Gefährdung vorliegt. Für Bären gibt es solch eine Regelung noch nicht.

Christian Hierneis, Sprecher für Umweltpolitik und Tierschutz der Grünen-Fraktion, kritisiert das Vorgehen der Staatsregierung. Er sieht für den Menschen aktuell keine Gefahr, die von Bären ausgeht. In einem Interview mit der Abendzeitung betont er, dass die Staatsregierung die betroffenen Landwirte mit besseren Herdenschutzmaßnahmen unterstützen sollte, damit die Weidetiere vor Angriffen geschützt sind.

Wird der Bär in Bayern wieder heimisch?

Laut dem Bayerischen Landesamt für Umwelt gilt es als unwahrscheinlich, dass eine Bärenpopulation sich in Bayern wieder ansiedeln wird. Bei den gesichteten Bären handele es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um männliche Bären, die aus Trentino stammen. Die männlichen Bären verlassen ihre Heimat und streifen mehrere Monate oder Jahre auf der Suche nach einer Partnerin herum. Wenn sie keins finden, kehren sie zurück. Aus diesem Grund können Bärenpopulationen nur sehr langsam wachsen.

Eine Auswahl von bestätigten Nachweisen von Bären in Bayern seit 2019 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt)

12. Mai 2023 – Fotofallennachweis im Berchtesgadener Land

8. Mai 2023 – Fotofallennachweis im Berchtesgadener Land

7. Mai 2023 – Spuren und Fotofallennachweis im Landkreis Traunstein

22. April 2023 – Spuren im Landkreis Miesbach

21. April 2023 – Spuren im Landkreis Rosenheim

15. April 2023 – Spuren im Landkreis Miesbach

17. Juli 2022 – Fotofallennachweis im Landkreis Bad-Tölz-Wolfrathshausen

30. April 2022 – Fotofallennachweis im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

4. März 2020 – Fotofallennachweis im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

23. Oktober 2019 – Fotofallennachweis, DNA-Nachweis im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

