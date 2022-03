So können Sie mitspielen

Der Auftakt zum 41. Bayernrätsel: Die erste Frage

Die Sommerresidenz Nymphenburg wurde für die prunkvolle Hochzeit von Erbprinz Karl Albrecht mit Erzherzogin Maria Amalia vor 300 Jahren zum Leuchten gebracht. © JH

Auftakt für das Bayern-Rätsel 2022: Bei der ersten Frage unseres diesjährigen Gewinnspiels geht es um eine Katastrophe, die in München das Appartement des kunstsinnigen bayerischen Kurfürst Max Emanuel zerstörte.

München – „Ausführliche Relation von denen herrlichen Festivitäten und offentlichen Freuden-Bezeugungen welche so wohl bey Hofe in der Stadt München als auch auf denen Chur-Fürstl. Jagt- und Lust-Schlössern wegen der hohen Vermählung des Chur-Printzens zu Bayrn Durchl. Caroli Alberti mit der Durchleuchtigsten Erz-Herzogin Maria Amalia gehalten worden und zu sehen gewesen nebst einer accuraten Beschreibung was in obebenannten Chur-Fürstl. Jagt und Lust-Schlössern merckwürdiges zu besehen und zu bemercken.“

Kaum Fragen bezüglich seines Inhalts lässt der fast eine ganze Seite beanspruchende Titel des Hochzeitsberichts für interessierte Leserinnen und Leser offen: 1723, ein Jahr nach den festlichen Ereignissen in und um München, erschien er in barock verschnörkelter deutscher Übersetzung.

Einige Monate zuvor hatte der kurfürstliche Beichtvater Pierre de Bretagne die Vorlage auf Französisch, der internationalen Verkehrssprache der europäischen Diplomatie, publiziert. Nicht zufällig imitiert die schriftliche Überlieferung mit ihrem sprachlichen Pomp und rhetorischer Überfülle den prächtigen Überfluss der höfischen Festkultur.

Karl Albrecht als Kaiser, ein Porträt aus der Werkstatt des Malers George Desmarées. Es hängt in Schloss Nymphenburg. © Schwenk/Irma Mayr/Bayerische Schlösserverwaltung

Der erneuten Verbindung der mächtigsten katholischen Fürstenhäuser des Reichs, der bayerischen Wittelsbacher und des österreichischen Erzhauses Habsburg, sollte dauerhafte Erinnerung verliehen werden.

Nachdem sich der bayerische Kurfürst Max Emanuel im Spanischen Erbfolgekrieg (1701–14) gegen Habsburg gestellt und dies mit dem zeitweisen Verlust seiner Kurwürde und jahrelangem Exil bezahlt hatte, galt es nun, mit den glanzvollen Hochzeitsfesten einen viel beachteten Neuanfang und die Rückkehr Bayerns auf die internationale Bühne zu inszenieren.

Die Vermählung von Max Emanuels Sohn, des Erbprinzen Karl Albrecht, mit Erzherzogin Maria Amalia, der jüngeren Tochter des verstorbenen Kaisers Joseph I. und Nichte des regierenden Reichsoberhaupts Karl VI., war ein erster Erfolg dieser machtpolitischen Wiederbelebung. Die fast dreiwöchigen Feierlichkeiten wurden gezielt eingesetzt, um der angereisten Diplomatie Glanz und kulturelle Wirkmächtigkeit des Münchner Hofes zu demonstrieren. Hier wurde ein Anspruch auf Einfluss angemeldet, gegründet auf scheinbar unerschöpfliche materielle Ressourcen, über die der von jahrelangem Krieg und Zwangsverwaltung ausgepowerte Kurstaat in Wahrheit überhaupt nicht verfügte.

In Hinblick auf diesen „großen Auftritt“ hatte Max Emanuel hohe Kraftanstrengungen unternommen. In wenigen Jahren ließ er die Residenz und die Lust- und Jagdschlösser um München um- und ausbauen, erweitern, modernisieren und im neuesten, von französischen Vorbildern inspirierten Geschmack ausschmücken. Schon 1722 sollte „München leuchten“!

Maria Amalia, Gemahlin von Kurfürst Karl Albrecht, dem späteren Kaiser Karl VII., auf einem Gemälde aus der Werkstatt von George Desmarées. © Rainer Maria Scherf/Schlösserverwaltung

Diesen Glanz in die Welt zu tragen, ist die zweite Absicht des historischen Festberichts. Über weite Teile handelt es sich bei diesem um eine eingehende Beschreibung der kurbayerischen Schlösser und ihrer prunkvollen Ausstattung für ein Lesepublikum, das selbst vermutlich niemals die Möglichkeit haben würde, den mit so viel Aufwand und politischen Hoffnungen in Szene gesetzten Luxus mit eigenen Augen zu bewundern.

So erweist sich die „Ausführliche Relation“ aus dem Jahr 1723, die sich in der Bayerischen Staatsbibliothek, aber auch in zahlreichen Regionalbibliotheken und selbst in manch gut sortiertem Antiquariat erhalten hat, noch heute als eine zentrale Quelle. Sie gibt Auskunft über die frühere Ausstattung der Residenz, der Schlösser in Dachau und Schleißheim, der Sommerresidenz Nymphenburg und der nahebei errichteten Parkburgen.

All diese beliebten Sehenswürdigkeiten werden heute von der Bayerischen Schlösserverwaltung betreut.

41. Bayernrätsel: Die erste Frage

Als letztes großes Ausstattungsprojekt des ebenso kunstsinnigen wie luxusliebenden Max Emanuel gilt die Einrichtung seines Appartements in der Münchner Residenz im modernen Régence-Stil. Doch schon kurz nach seinem Tod zerstörte ein Brand die prunkvollen Wohnräume, an deren Stelle sich heute die „Reichen Zimmer“ erstrecken.

In welchem Jahr fand diese Brandkatastrophe statt?

So können Sie mitspielen

Unser Bayern-Rätsel erscheint von jetzt an acht Wochen lang jeden Freitag (zu Ostern in der Wochenendausgabe). Die Antworten müssen jeweils bis zum Donnerstag der darauffolgenden Woche (Datum des Poststempels) eingegangen sein.

Wer bei allen acht Fragen mitmacht, hat auch acht Gewinnchancen. Bitte schicken Sie die jeweiligen Antworten auf einer Postkarte an den

Münchner Merkur

„Bayern-Rätsel“

81002 München

Per Telefon können Sie mitspielen unter Tel. 01378/806633 Telemedia interactive GmbH (0,50 Euro pro Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk gleich; Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de).

Oder per SMS an: 32223 mit dem Text: MMBAYERN + Lösung + Name u. Adresse, Telemedia interactive GmbH; 50 Cent/SMS, inkl. SMS-Kosten



Per Online-Formular können Sie hier mitspielen

Die Teilnahmefrist für die erste Frage des 41. Bayernrätsels 2021 endet am Donnerstag, 31. März 2022, 18 Uhr.

Es gibt über 140 attraktive Preise zu gewinnen

Mitmachen kann jeder – ausgenommen die Mitarbeiter der Merkur tz Redaktions GmbH, des Zeitungsverlags Oberbayern, des bayerischen Finanzministeriums und der Schlösserverwaltung.

Schirmherr ist Staatsminister Albert Füracker. Hier geht es zum Grußwort.

Lösung

Die Lösungen werden jeweils in der Folgewoche in der Zeitung und auf Merkur.de veröffentlicht.