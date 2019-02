Lkw-Fahrer vertraut Navi, doch das endet in einem Desaster

"Warum der slowakische Lkw-Fahrer am Samstag eisern dem Routenvorschlag folgte, sollen die Ermittlungen klären."

Was für Ermittlungen sind da notwendig. Ein Blick auf das vermutlich 40€ billige Navi, welches nur für PKW sind, würde erklären was passiert ist. Viele (insbesondere billige ausländische Speditionen oder Privat LKW Anbieter) sparen sich das Geld für die etwas teuren LKW Navi Karten und landen dann im Wohngebiet. Die meissten billigen Karten haben nicht die Möglichkeit, eine Auswahl zwischen Fußgänger , PKW und dann noch LKW zu treffen. Die Kosten für den Polizeieinsatz und die Schäden an der Wand, sollten der Spedition in Rechnung gestellt werden.

Genau das ist vermutlich der springende Punkt. Ich vermute der Fahrer hatte kein spezielles LKW-Navi sondern irgendein preiswertes Standard-Navi an Bord seines Fahrzeugs. Die speziellen Geräte sind nämlich in der Lage nur Straßen und Durchfahrten anzubieten, die er mit seinem Fahrzeug auch fahren kann. Die Standard-Navis haben allenfalls noch die Einstellung Motorrad, Pkw und Lkw, aber Lkws sind nun mal nicht alle gleich groß. Da wo ein 7t noch durchkommt muss er zwangsläufig mit seinem 40t-Schwerlastzug scheitern. Natürlich sollte er auch auch in der Lage sein die richtigen Einstellungen bei den Vermeidungs-Optionen zu wählen. Aber das sollte man eigentlich bei einem Profi voraussetzen können.