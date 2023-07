Einkaufen ohne Personal und mit App: Erste Dorfladenbox in Franken aufgestellt

Von: Leyla Yildiz

In Oberfranken wurde die erste Dorfladenbox aufgestellt. In dem kleinen Shop können Produkte direkt vom Erzeuger gekauft werden - und das ohne Personal.

Obernsees - Frische Lebensmittel direkt vom Erzeuger beziehen: Das ist jetzt in der oberfränkischen Gemeinde Mistelgau (Landkreis Bayreuth) noch einfacher möglich. Und zwar mithilfe der Dorfladenbox - der ersten in Franken. Dieser spezielle Container, den das Unternehmen Dorfladenbox als Regionalladen vermarktet, steht genauer gesagt im Gemeindeteil Obernsees.

Dort können die Menschen 24/7 Produkte von regionalen Erzeugern kaufen und diese unterstützen. Laut dem Unternehmen bringen die Betriebe ihre Produkte direkt zu der Box und „gewinnen damit einen zusätzlichen Vertriebskanal“. Für die Käufer hat es den Vorteil, dass sie nicht mehr von Hof zu Hof tingeln müssen, um an regionale Lebensmittel zu kommen.

Lebensmittel direkt vom Erzeuger: Dorfladenbox in Oberfranken aufgestellt

Die Box funktioniert nur mit einer App für das Smartphone, mit der der Kunde über einen QR-Code den Laden betreten kann. Außerdem wickelt sie den Verkauf sowie die Bezahlung ab und hat sogar den Lagerbestand hinterlegt. Für die Transparenz gegenüber den Verbrauchern ist die Länge der Transportwege einsehbar.

Die Dorfladenbox wurde im oberfränkischen Mistelgau aufgestellt. © Dorfladenbox

Den Laden ohne Verkaufspersonal wird das Unternehmen Boxenstopp betreiben. Julius Stintzing ist der Geschäftsführer und begeistert von dem Konzept der Verkaufsbox. „Ich möchte die Absatzwege heimischer Lebensmittelhandwerks- und Landwirtschaftsbetriebe verbessern, die Produktvielfalt stärken und das Kleinunternehmertum fördern. Je mehr Menschen sich trauen, ihre Ideen zu vermarkten und Verantwortung zu übernehmen, desto vielfältiger und unabhängiger wird unsere Region“, sagt er.

Erste Dorfladenbox in Franken: Weitere Standorte in Ober- und Niederbayern und Schwaben

Mittlerweile ist die Dorfladenbox in Mistelgau eine von mehreren Standorten in Bayern. Das Unternehmen hat noch weitere Container aufgestellt, unter anderem in Ampfing (Landkreis Mühldorf am Inn), Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) und Untermeitingen (Landkreis Augsburg). (ly)

