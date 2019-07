19-Jährige schwer verletzt in Asylbewerberunterkunft gefunden - Haftbefehl gegen 24-Jährigen erlassen

Eine 19-Jährige wurde schwer verletzt in einer Asylbewerberunterkunft in Frasdorf gefunden. Nun erging Haftbefehl gegen einen verdächtigen 24-Jährigen.

Frasdorf - Wegen eines versuchten Tötungsdelikts in einer Asylbewerberunterkunft in Frasdorf ermittelte die Kripo. Wie die Polizei mitteilt, ging in der Nacht zum 2. Juli ein Notruf ein: In einer Asylbewerberunterkunft in Frasdorf wurde eine Frau aus Somalia mit erheblichen Verletzungen aufgefunden.

Frau schwer verletzt in Asylbewerberkunft gefunden: Tatverdacht gegen 24-Jährigen

Durch erste Ermittlungen der Polizei Prien sowie des Kriminaldauerdienstes der Krimialpolizeiinspektion Rosenheim, ergab sich laut Mitteilung ein „vager Tatverdacht“. Dieser erhärtete sich im Zuge weiterer Ermittlungen des Fachkommissariats für Tötungsdelikte der Kripo Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim. Auf Basis dessen beantragte die Staatsanwaltschaft Rosenheim Haftbefehl gegen einen 24-jährigen Somalier. Der Mann ist dringend tatverdächtig. Der Haftbefehl wurde vom zuständigen Ermittlungsrichter erlassen.

Fradorf: 19-Jährige schwer verletzt gefunden

Der 24-Jährige wurde an seiner Arbeitsstelle verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 19-Jährige wurde erstversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

