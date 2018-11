Schwandorferin pflegebedürftig – verzweifelter Ehemann (59) bringt sie um

Er hatte den Mord wochenlang geplant: Ein Mann aus Schwandorf tötete seine gehbehinderte Ehefrau, weil ihm der Aufwand der Pflege über den Kopf wuchs.

Schwandorf - Nach außen war die Fassade von Familie K. aus Schwandorf picobello: Liebevoll kümmerte sich Franz K. (59) um seine gehbehinderte Ehefrau Gabriele (†65), erledigte den Haushalt. Doch dahinter lief alles auf das Drama zu, das seit Mittwoch vorm Landgericht Amberg verhandelt wird: Wochenlang soll der Installateur den Mord an seiner Frau geplant haben, weil ihm nach einer Eigenbedarfs-Kündigung des Hauses und eigener Schulterprobleme die Pflege seiner Frau über den Kopf wuchs…

„Er bereut sein Verhalten zutiefst“

Zitternd nahm Franz K. im Schwurgerichtssaal Platz. „Er bereut sein Verhalten zutiefst“, sagte sein Verteidiger. Laut Staatsanwalt legte sich K. am 21. Februar 2018 zu seiner Frau ins Ehebett, wartete, bis sie eingeschlafen war. „Als er Schnarchgeräusch hörte, setzte er sich im Reitersitz auf sie, drückte seine Daumen gegen den Kehlkopf der Schlafenden.“ Wenn sie sich gewehrt hätte, so beteuerte K., hätte er sofort aufgehört. Geplant habe er die Tat nicht. Er sei an jenem Tag so verzweifelt gewesen, weil sein Arzt ihn erneut ins Krankenhaus einweisen wollte und er seine Frau nicht allein lassen wollte.

„Er dachte, er steht vor dem Nichts“

Laut Anklage war die gelernte Näherin Gabriele K. lebensfreudig und lebensbejahend. Laut Franz K. baute sie nach 35 Ehejahren und zwei Hirn-Infarkten dagegen zunehmend ab, schnitt sich etwa ihre Zehennägel blutig. Eine Putzfrau habe er nicht anstellen dürfen, sagte Franz K. Eine neue Wohnung habe er nicht gefunden, weil die Vermieter die Behinderung seiner Frau abgeschreckt habe.

„Er dachte, er stehe vor dem Nichts, vor der Obdachlosigkeit“, so der Verteidiger. Am Morgen nach der Tat versuchte sich Franz K. mit Herztabletten und Rotwein selbst zu töten, doch das misslang. Danach alarmierte er selbst die Polizei. Nun droht ihm lebenslange Haft. Das Urteil soll am 3. Dezember fallen.

