Leiche in Regensburger Altstadt gefunden - Kripo ermittelt

Am Montagabend haben Polizisten eine regungslose Frau in ihrer Wohnung gefunden. Jetzt konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden.

Regensburg - Im Todesfall einer 33-Jährigen aus Regensburg hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Man ermittle gegen einen 31-Jährigen aus dem privaten Umfeld des Opfers wegen eines Tötungsdelikts, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Beamten hatten am Montagabend eine Mitteilung über eine verletzte Frau bekommen und die 33-Jährige regungslos in ihrer Wohnung gefunden. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die Frau noch in der Wohnung. „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nur sagen, dass die Frau im Bereich des Oberkörpers Verletzungen aufwies, die auf eine Gewalteinwirkung hindeuten“, erklärte Polizeisprecher Markus Damm am Dienstag laut der Mittelbayerischen.

Keine Angaben zum Notruf

Der Notruf ging am Montagabend gegen 21.15 Uhr ein. Von wem genau die Polizei alarmiert wurde, geben die Beamten nicht preis.

