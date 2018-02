Frau von Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt

Eine 63-Jährige ist in Nürnberg von einer Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden.

Nürnberg - Die Frau hatte am Freitagnachmittag die Gleise an einer Haltestelle überquert, als eine Straßenbahn sie erfasste, wie das Polizeipräsidium Mittelfranken am Sonntag mitteilte.

Dabei erlitt die 63-Jährige schwere Kopfverletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet und sucht dafür nach Zeugen.

dpa

