Frau wird auf Faschingsumzug von Traktor überrollt und stirbt - Polizei nennt neue Details

Bei einem Faschingsumzug in Waidhofen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist eine 24-Jährige von einem Traktor überrollt worden - sie starb noch am Unfallort.

Waidhofen - Eine junge Frau ist bei einem Faschingsumzug in Oberbayern von einem Traktor erfasst und tödlich verletzt worden. Die 24-Jährige war sofort tot, wie die Polizei mitteilte. Die Frau lief demnach am Sonntagnachmittag neben dem Anhänger her und sollte für Sicherheit sorgen. Dabei sei sie ohne „bislang erkennbares Fremdverschulden“ unter die Räder geraten.

Das Fahrzeug samt Anhänger hatte in Waidhofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) an einem Umzug mit rund 20 Wagen und 500 Teilnehmern teilgenommen. Nach dem Vorfall wurde der Zug umgehend gestoppt. Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei zunächst nicht klar. Ein Gutachter habe vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, auch Alkoholtests seien veranlasst worden.

50 Zuschauer und Beteiligte des Umzugs wurden nach dem Vorfall im Feuerwehrhaus psychologisch betreut - darunter auch der 51 Jahre alter Traktorfahrer. Hunderte Zuschauer hätten sich um Unglücksort aufgehalten, so die Polizei. Sie könnten sich an den Notruf von Feuerwehr und Rettungsdienst wenden, falls sie Hilfe bräuchten.

Rubriklistenbild: © dpa