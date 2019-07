Drama auf der Frauenalpl - Wanderer rutscht aus und stürzt 100 Meter in die Tiefe

Frauenalpl: Drama beim Wandern 36-Jähriger rutscht aus und stürzt 100 Meter in die Tiefe. (Symbolbild)

36-Jähriger stirbt

von Florian Schimak schließen

Am Sonntagvormittag ereignete sich in der Nähe der Frauenalpl ein Drama. Ein 36-jähriger Wanderer rutschte aus und stürzte 100 Meter in den Tod.