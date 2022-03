Söder-Kabinett lässt Corona-Regeln auslaufen: Pressekonferenz heute live

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Der „Freedom Day“ steht bevor: Die bayerische Regierung um Markus Söder lässt die Corona-Regeln größtenteils auslaufen. Alle News im Ticker.

Corona* in Bayern: Zahlen sinken nach Rekordhoch leicht.

„Freedom Day“: Kabinett tagt heute - Pressekonferenz um 13 Uhr live.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

München - Lange war unklar, wie Bayern mit der neuen Corona-Regelung des Bundes umgeht. Nun steht fest: Die meisten Beschränkungen laufen aus.*

„Freedom Day“ in Bayern: Corona-Beschränkungen laufen aus

Trotz hoher Infektionszahlen nimmt die Staatsregierung um Markus Söder* das Auslaufen der allermeisten Corona-Beschränkungen an diesem Wochenende hin. Bayern soll nicht zum Hotspot erklärt werden, jedenfalls „auf absehbare Zeit nicht“ - das hatte der CSU*-Chef am Montag angekündigt. Das allerdings wäre die einzige Möglichkeit gewesen, um weiterhin etwa an einer Maskenpflicht auch in allen Innenräumen festzuhalten.

Nach dem neuen Bundesinfektionsschutzgesetz und einer Übergangsfrist enden die meisten Corona-Beschränkungen am Samstag (2. April).

„Freedom Day“ in Bayern: Diese Corona-Regeln bleiben

Maskenpflicht im Nah- und Fernverkehr

Maskenpflicht in Pflegeheimen und Kliniken

Testpflicht in Pflegeheimen und Schulen

Alle 2G- und 3G-Zugangsregeln sowie die Maskenpflicht im Handel, in Freizeiteinrichtungen, Schulen und sonstigen Innenräumen fallen weg.

Corona in Bayern: Söder-Kabinett tagt am Dienstag

In der neuen Corona-Verordnung, die das Kabinett am Dienstag voraussichtlich beschließen dürfte, werden also wohl nur noch die nötigsten Basis-Schutzmaßnahmen enthalten sein. Denkbar ist nach Worten von Gesundheitsminister Klaus Holetschek allerdings, dass die Maske in allen Innenräumen oder auch Mindestabstände als Empfehlung in die Verordnung aufgenommen werden.

Das von der Bundesregierung durchgedrückte neue Bundesinfektionsschutzgesetz würde eine Verlängerung der strikteren Auflagen nur gestatten, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Eine Gebietskörperschaft kann dann nur zum Hotspot erklärt werden, wenn dort eine gefährlichere Virusvariante auftaucht oder eine Überlastung der Krankenhauskapazitäten droht. Das ist in Bayern aktuell nicht der Fall, obwohl die Infektionszahlen hoch sind.

Bald keine Maske mehr: Lockerungen in Bayern zu früh?

Corona-Zahlen in Bayern sinken leicht - Pressekonferenz am Dienstag

Die gemeldeten Corona-Infektionszahlen in Bayern waren über das Wochenende wieder leicht zurückgegangen. Das Robert Koch-Institut (RKI) verzeichnete am Montag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 2178,1. Am Dienstag meldete das RKI einen Wert von 2143,9. Am Freitag hatte der Wert den Rekord von 2199,9 erreicht.

Das Kabinett tagt heute um 10 Uhr per Videoschalte. Themen sind neben der Corona-Pandemie auch der Ukraine-Krieg. Um 13 Uhr gibt es eine Pressekonferenz mit Staatskanzleichef Florian Herrmann, Innenminister Joachim Herrmann, Gesundheitsminister Klaus Holetschek, Sozialministerin Ulrike Scharf, Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sowie Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Die Statements können Sie dann live hier verfolgen. (kam/dpa) *Merkur.de/bayern ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA