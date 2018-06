Neuwertiger Mercedes und ein Bundeswehr-Fahrzeug brennen lichterloh ab

Unabhängig voneinander wurden am Dienstag zwei Fahrzeuge im Berchtesgadener Land ein Raub der Flammen.

Freilassing/Bischofswiesen - Gegen 16.55 Uhr bemerkte ein 48-Jähriger in Freilassing, dass es in seinem neuwertigen Mercedes E-Klasse rauchte. Er stellte das Fahrzeug am Straßenrand ab und brachte sich selbst in Sicherheit. Der Mercedes ging in Flammen auf. Einige Helfer versuchten, den Brand mit Feuerlöschern zu bekämpfen, jedoch kamen sie nicht gegen die Flammen an. Erst die Freilassinger Feuerwehr, die mit 30 Mann anrückte, konnte das Feuer löschen. Der Totalschaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 80.000 Euro.

Bundeswehr-Fahrzeug brennt ab

+ Hohe Flammen schlagen aus dem Bundeswehr-Fahrzeug. © BRK BGL

Bereits gegen 12.30 Uhr brannte es auf der B305 zwischen Ramsau und Bischofswiesen. Der vordere Teil eines All-Terrain-Vehicles der Bundeswehr brannte aus. Die sieben Insassen im Vorder- und Hinterfahrzeug konnten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ramsau und Schönau löschten den Brand, die Bundesstraße musste für den Einsatz komplett gesperrt werden, heißt es in einer Pressemitteilung des BRK.

+ Das Bundeswehr-Fahrzeug nachdem das Feuer gelöscht wurde. © BRK BGL

