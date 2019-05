Beim Überholen zusammengestoßen: Für jungen Rollerfahrer kommt jede Hilfe zu spät

Nahe Freilassing ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen ein dramatischer Verkehrsunfall. Ein 26-jähriger Rollerfahrer wurde bei einem Zusammenstoß tödlich verletzt.

Freilassing - Zu einem schweren Unfall kam es am Donnerstagmorgen auf der B20 nahe Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land). Ein 26-jähriger Rollerfahrer verunglückte dabei so schwer, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Schwerer Roller-Unfall: 26-Jähriger beim Überholen tödlich verletzt worden

Der 26-Jährige aus dem Gemeindegebiet Saaldorf-Surheim fuhr mit seinem Roller in Richtung Freilassing auf der B20. Zwischen den Ausfahrten Freilassing Nord und Freilassing kam es dann zu dem folgenschweren Unfall, teilt die Polizei mit. Ein vor ihm fahrender 24-Jähriger in einem blauen Kastenwagen wollte gerade abbiegen, als der Rollerfahrer überholen wollte. Die beiden Fahrzeuge stießen an der Fahrerseite des Autos zusammen und der 26-Jährige stürzte.

+ Der Kastenwagen des 24-Jährigen und der Roller des 26-Jährigen nach dem Unfall. © FDL

Der Sturz war so heftig, dass der Mann noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Insgesamt waren mehrere Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr, der Polizei und des Bayerischen Roten Kreuzes vor Ort. Der Verkehr musste wegen der Sperrung der Unfallstelle einige Zeit lang umgeleitet werden.