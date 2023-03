Tragischer Unfall in Oberbayern: Mofafahrer stürzt und stirbt

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein 61-Jähriger starb in Bayern trotz Reanimation. Zu schwer waren seine Verletzungen nach einem Sturz (Symbolbild). © IMAGO / Eibner

Ein 61-Jähriger ist in Freilassing mit seinem Mofa gestürzt. Er zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Freilassing - In Oberbayern hat sich am Samstag, 11. März, ein tödlicher Unfall ereignet. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung erklärte, sei ein 61-Jähriger mit seinem Mofa gestürzt.

Mofafahrer stürzt: Tödlicher Unfall in Oberbayern

Die Polizei Freilassing wurde gegen 3 Uhr informiert, dass sich an der Einmündung der Ehamer Straße zur Laufener Straße in Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land) ein Verkehrsunfall mit einem Kraftradfahrer ereignet habe. Die Streifenwagenbesatzung kam kurz darauf am Unfallort an. Zu dem Zeitpunkt wurde der 61-Jährige bereits reanimiert, starb aber einige Minuten später. Das Unfallopfer kommt aus Freilassing, wie die Polizei weiter mitteilte.

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Kein anderes Fahrzeug an Unfall beteiligt: Rollerfahrer stürzt in Freilassing und stirbt

Bisherigen Erkenntnissen zufolge war der Rollerfahrer beim Heranfahren an die Einmündung aus bisher noch nicht bekannten Gründen gestürzt, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall nicht beteiligt. (kam)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.