Mann in Oberbayern von Zug erfasst – 61-Jähriger stirbt bei Unfall an Bahnhof

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde in Oberbayern von einem Zug erfasst (Symbolbild). © Martin Gerten/dpa-Bildfunk

Offenbar wollte ein Mann in Oberbayern Gleise zu Fuß überqueren. Dabei wurde er allerdings von einem einfahrenden Zug erfasst und getötet.

Freilassing – In Oberbayern hat sich ein tödliches Unglück mit einem Zug ereignet. Darüber informiert die Polizei in einer Pressemitteilung am 12. Dezember.

Mann in Oberbayern von Zug erfasst und getötet

Demnach geschah der Unfall am Montag gegen 0.15 Uhr am Bahnhof Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land). Ein 61-Jähriger wurde von einem Regionalzug erfasst und tödlich verletzt. Die Kripo geht von einem tragischen Unfall aus.

Zug erfasst Mann am Bahnhof Freilassing und verletzt ihn tödlich

Zum genauen Unfallverlauf heißt es in der Pressemitteilung: In der Nacht von Sonntag auf Montag fuhr ein ohne Passagiere besetzter Regionalzug in den Bahnhof Freilassing ein. Zeitgleich wollte der 61-Jährige vermutlich die Gleise zu Fuß überqueren. Er wurde dabei von dem einfahrenden Zug erfasst und tödlich verletzt.

Polizei geht nach tödlichem Zug-Unfall von Unglück aus

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Traunstein übernahm noch in der Nacht die Ermittlungen. Aufgrund der Umstände wird zum aktuellen Zeitpunkt von einem tragischen Unglück ausgegangen. (kam)

