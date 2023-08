Freistaat stärkt Tourismus im Bayerischen Wald – Das ist geplant

Von: Katarina Amtmann

Der Freistaat hat Pläne für den Bayerischen Wald, der Tourismus dort soll gestärkt werden. Das kündigte Markus Söder an.

Bodenmais - Der Freistaat Bayern will den Tourismus im Bayerischen Wald stärken. So soll in der Gemeinde Bodenmais im Landkreis Regen ein Walderlebniszentrum entstehen. Das sagte Ministerpräsident Markus Söder am Dienstag, 1. August, nach einer Sitzung des Kabinetts in Freyung. Laut Staatskanzlei soll außerdem die touristische Infrastruktur im Nationalpark ausgebaut werden.

Tourismus in Bayern wird gestärkt: Pläne für den Bayerischen Wald

Den Angaben nach sollen beim Walderlebniszentrum die beiden Themen Nachhaltigkeit - das Ökosystem Wald und seine Bewirtschaftung - sowie Wald und Gesundheit im Fokus stehen. Der Freistaat erweitere damit sein Netz an bisher zwölf waldpädagogischen Einrichtungen um einen Standort in Ostbayern.

Zudem werden laut Staatskanzlei im rund 600 Hektar großen Erweiterungsgebiet des Nationalparks Bayerischer Wald rund 3,5 Millionen Euro investiert. Dazu gehörten auch ein Café sowie zwei Aussichtsplattformen. Außerdem sei weiter vorgesehen, das Rachelschutzhaus denkmalgerecht zu sanieren.

Ausblick auf Bischofsmais. © IMAGO / Alexander Rochau

Sanierung der Nationalpark-Basisstraße seit 2020

Seit 2020 sei die Sanierung der Nationalpark-Basisstraße zwischen Mauth und Spiegelau im Gange. Die Arbeit an dem 21,5 Kilometer langen Abschnitt soll 2027 abgeschlossen werden. Das Umweltministerium investiere hier etwa 16,6 Millionen Euro. (kam/dpa)

