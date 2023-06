Legoland auf Platz zwei im Deutschland-Ranking: Das kostet der Eintritt für Familien in Bayerns Freizeitparks

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Für das Legoland in Günzburg müssen Familien mit Kindern ein hohes Budget für den Eintritt einplanen. © agefotostock/photothek/Imago (merkur.de-Collage)

Für einen Freizeitparkbesuch muss man in der Regel viel Geld ausgeben. Das Legoland liegt bei dem Preis für eine Familie im Vergleich auf Platz zwei deutschlandweit.

München - Sie sind ein Spaß für Groß und Klein ‒ Freizeitparks erfreuen sich bei vielen Menschen aller Altersklassen großer Beliebtheit. Alleine in Bayern gibt es mehr als zehn Parks. Als einer der beliebtesten Parks gilt wohl der Skyline Park bei Bad Wörishofen im Allgäu. Daneben gibt es unter anderem noch das Legoland in Günzburg und den Playmobil FunPark bei Nürnberg.

Doch beim Preis unterscheiden sie sich gewaltig ‒ das zeigt jetzt eine Aufstellung des ADACs. Darin hat der Automobilclub die beliebtesten 25 Freizeitparks in Deutschland hinsichtlich des Preises für eine Musterfamilie (zwei Erwachsene und zwei Kinder mit sechs und acht Jahren) an der Tageskasse, als Online- oder Familienticket und als Jahreskarte, verglichen.

Freizeitparks in Bayern: Legoland im Vergleich am teuersten

Dabei fällt auf: Das Legoland ist mit 196 Euro als Onlineticket am teuersten. 244 Euro kosten alle Eintrittskarten an der Tageskasse und für eine Jahreskarte müsste eine Musterfamilie 316 Euro hinlegen. Obwohl die Kosten happig sind, lohnt sich das Ticket bereits ab dem zweiten Besuch.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Etwas weniger kostet hingegen der Skyline Park im Allgäu. Sowohl an der Tageskasse als auch Online beträgt der Preis für eine Musterfamilie 154 Euro. Der Park bietet allerdings zusätzlich eine Familienkarte an, die 132 Euro kostet. Ein Jahresticket lohnt sich erst ab dem vierten Besuch und ist mit 438 Euro deutlich teurer, als das für das Legoland.

Bayern: Legoland auf Platz zwei bei den teuersten Freizeitparks in Deutschland

Der günstigste Park unter den drei bekanntesten in Bayern ist der Playmobil FunPark bei Nürnberg. Nur 71,60 Euro beträgt der Preis für eine Musterfamilie. Das Ticket ist allerdings nur online erhältlich und gilt nur an dem ausgewählten Datum. Eine Jahreskarte lohnt sich erst ab vier Besuchen und kostet 239,60 Euro.

Einen Überblick über die 25 beliebtesten Freizeitparks und wie viel die Tickets jeweils kosten, gibt es in der Tabelle.

Europa-Park Rust 213 Euro Legoland 196 Euro Holiday-Park 184 Euro Phantasialand 176 Euro Hansa-Park 172 Euro Ravensburger Spieleland 166 Euro Serengeti-Park 162 Euro Movie Park 162 Euro Tripsdrill 160 Euro Heide-Park 156 Euro Tropical Island 145 Euro Freizeitpark Plohn 134 Euro Skyline Park 132 Euro Belantis 130 Euro Eifelpark 124 Euro Rasti-Land 121 Euro Tolk-Schau 112 Euro Taunus Wunderland 112 Euro Fort Fun 97 Euro Jaderpark 96 Euro Karls-Erlebnis Dorf 80 Euro Playmobil Funpark 72 Euro Filmpark Babelsberg 69 Euro Miniatur Wunderland 59 Euro Seilbahnen Thale Erlebniswelt 56 Euro

Für einen Besuch im Legoland muss man schlussendlich am meisten in Bayern bezahlen. Wer etwas sparen möchte, kann entweder in den Playmobil Funpark gehen oder in den Skyline Park. So oder so: Für die Kinder ist es bestimmt ein ganz besonderes Highlight, das lange im Gedächtnis bleiben wird. (ly)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.