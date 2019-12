BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt - und prallt mit voller Wucht gegen Pick-Up: Fahrer stirbt

Ein Autofahrer missachtete in Freystadt (Oberpfalz) die Vorfahrt - mit schrecklichen Konsequenzen. Er prallte in ein anderes Auto - dessen Fahrer starb.

Zu einem schlimmen Verkehrsunfall kam es am Dienstag in der Oberpfalz.

Ein Autofahrer missachtete die Vorfahrt und prallte mit einem anderen Auto zusammen.

Ein 71 Jahre alter Autofahrer kam dabei ums Leben.

Freystadt - Weil ein 42-Jähriger mit seinem Auto die Vorfahrt missachtete, ist ein 71-jähriger Autofahrer in der Oberpfalz im Landkreis Neumarkt am Dienstag (17.12.) tödlich verletzt worden. Sein Auto überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls, so die Polizei.

Freystadt in der Oberpfalz: BMW-Fahrer missachtet Vorfahrt und prallt gegen Pick-Up

Der 71-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle, sein 24-jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto des 71-Jährigen ist völlig zerstört worden.

Der 42-Jährige, der nach Angaben von Nordbayern.de einen BMW fuhr, hatte mit seinem Wagen die Kreisstraße auf Höhe des Ortsteils Forchheim überquert, dabei die Vorfahrt missachtet und so den Zusammenprall mit dem Pick-Up des 71-Jährigen verursacht. Die Unfallstelle war an der Kreisstraße NM 5 bei Freystadt war für längere Zeit gesperrt, so Nordbayern.de weiter.

Schrecklicher Unfall in der Oberpfalz: Autos sichergestellt

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete an, dass die Unfallstelle von einem Gutachter untersucht wird und ließ die Unfallautos sicherstellen.

dpa

Zu einem weiteren schlimmen Verkehrsunfall kam es erst kürzlich auf der A3 in der Nähe von Regensburg. Ein Auto raste in einen Sattelzug.

Tragische Szenen spielten sich auch im bayerischen Marquartstein ab. Ein Auto rutschte wegen Glätte in einen Teich. Der Beifahrer war im Inneren des Autos gefangen.