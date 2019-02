Wahnsinniges Überholmanöver: Lkw-Fahrer wird „versuchter Mord“ vorgeworfen

Es ist ein Horror für alle sorgsamen Autofahrer: Im Gegenverkehr kommt plötzlich ein Fahrzeug frontal entgegen, weil ein anderer Fahrer waghalsig überholen will.

Freyung - Schrecksekunden auf der B12! Es ist ein Video, das fassungslos macht: Eine Dashcam in einem Lkw-Führerhaus hatte am 22. Januar ein rücksichtsloses Überholmanöver eines tschechischen Lastwagenfahrers gefilmt. Auf der Facebook-Seite „Mr. GermanTruck“ ging das Video viral, hat schon über 60.000 Aufrufe erzielt. Auch auf anderen Facebook-Seiten tauchte es auf.

Lkw will auf der B12 überholen, obwohl Fahrbahn wieder einspurig ist

In dem Video ist ein Straßenabschnitt der B12 im (Landkreis Freyung-Grafenau) zu sehen. Die Fahrbahn erweitert sich kurzzeitig in der Fahrtrichtung der Lastwagen auf zwei Spuren, bis sie wieder zu einer Spur zusammengeführt wird. Genau in diesem Moment will jedoch ein Lkw-Fahrer noch überholen und rauscht nur mit Glück nicht frontal in den Gegenverkehr hinein. Ein Bus kommt dem Lastwagen entgegen, danach noch eine Kolonne von Autos - nur hauchdünn kann der Lastwagen noch rechtzeitig nach rechts in seine Spur einschwenken. Eine Kollision hätte verheerend enden können.

Anklage gegen den Lkw-Fahrer soll lauten: „Versuchter Mord“

Nun hat das riskante Fahrmanöver ernste Konsequenzen für den 52-jährigen Fahrer aus Tschechien. Wie die Passauer Neue Presse meldet, soll er schnellstmöglich in seinem Heimatland verhaftet werden, das teilte Passaus Oberstaatsanwalt Walter Feiler auf Anfrage mit. Es gibt mittlerweile einen europäischen Haftbefehl, der Verdächtige soll in Deutschland in U-Haft genommen werden, bis es zu einem Prozess kommt. Die Staatsanwaltschaft will ihm nach aktuellen Stand "versuchten Mord mit gemeingefährlichen Mitteln" vorwerfen, teilte Feiler der PNP mit.

