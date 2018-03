Brisanter Zugriff: Polizei befreit Flüchtlinge aus Schleuserlastwagen

"Befreit" klingt hier, In Zusammenhang mit Leuten, die sich wohl vorsätzlich und gegen Geld in die Hände von Schleusern begeben haben, um illegal in ein für sie fremdes Land einzureisen, schon etwas fragwürdig! Passt zu der grundsätzlich euphemistischen Darstellung derartiger Straftaten - und solche sind es gemäß § 95 Abs.1 Nr.3 des Aufenthaltsgesetzes.

Doch was passiert? Nichts! So haben deutsche Behörden allein 2015 knapp 700.000 Ermittlungsverfahren etwa wegen illegalen Grenzübertritts gegen Flüchtlinge eingeleitet, in der Folgezeit noch weitere hunderttausende. Nur ein winziger Bruchteil hatte überhaupt Folgen, fast alle wurden eingestellt. Hauptsache die Staatsanwaltschaften waren beschäftigt!