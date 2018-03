Hinterreifen platzt auf A7 bei Tempo 200 - mit fatalen Folgen

Sie verlor sofort die Kontrolle: Eine 44-jährige Autofahrerin war mit 200 Stundenkilometern auf der A7 unterwegs, als ein Hinterreifen platzte.

Frickenhausen am Main - Die Fahrerin eines Sportwagens war am Montagnachmittag mit 200 Stundenkilometern auf der A 7 unterwegs, als an ihrem Wagen ein Hinterreifen platzte.

Die 44-Jährige verlor aufgrund der hohen Geschwindigkeit sofort die Kontrolle über das Auto. Der Sportwagen geriet bei Frickenhausen am Main (Landkreis Würzburg) ins Schleudern, krachte mehrfach gegen die Mittelleitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Fahrerin schwer verletzt

Wie die Autobahnpolizei am Dienstag weiter mitteilte, wurde die Frau bei dem Unfall vom Vortag schwer verletzt. Ihr Ehemann auf dem Beifahrersitz kam mit leichten Verletzungen davon. Die Autobahnpolizei schätzt den Schaden auf etwa 30 000 Euro.

