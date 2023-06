Ernüchterung in Bayern: Viel Regen, wenig Sonne und einige Gewitter im Frühjahr

Von: Leyla Yildiz

Die Bilanz für das Wetter in Bayern im Frühjahr fällt eher nüchtern aus. Viel Regen, einige Gewitter und wenig Sonnenschein ließen sich am Himmel blicken.

München - 465 Sonnenstunden im Durchschnitt: Das ist die Wetterbilanz für den Freistaat Bayern im Frühjahr 2023, die der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die drei Monate März, April und Mai veröffentlichte. Im bundesweiten Vergleich ließ sich die Sonne im Freistaat deutlich weniger sehen. Nur in Baden-Württemberg waren es mit 455 Stunden noch weniger.

Wetterbilanz für Bayern im Frühjahr: Mehr Niederschlag als im Winter

Sonne war im Freistaat Bayern im Frühjahr wenig zu sehen, dafür regnete und gewitterte es. Wie hier am Chiemsee. © Blickwinkel/Imago

Dafür waren Regenwolken deutlich aktiver und sorgten mit 237 Litern für mehr Niederschlag als im Winter mit nur 147 Litern pro Quadratmeter und auch mehr im Vergleich zu den Wetteraufzeichnungen von 1961 bis 1990 mit 223 Litern im Schnitt. Mit von der Partie waren laut dem DWD auch einige heftige Gewitter. So kam es etwa im April (23.4.) zu mehreren Blitzeinschlägen und im Mai (5.5.) zu einer Superzelle. Diese produzierte im Landkreis Fürstenfeldbruck bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner.

Bayern-Wetter im Frühjahr: Erster Sommertag am 5. Mai

Die Gebietsmitteltemperatur lag im Vergleich zu den historischen Wetteraufzeichnungen von 7,2 Grad Celsius etwas höher - bei 8,7 Grad Celsius. Der erste Sommertag wurde nach Aussage des DWD in Rosenheim und Aldersbach-Kriestorf am 5. Mai registriert. Und der Sommer scheint nun, rund einen Monat später, endlich vollständig in Bayern angekommen zu sein. Bereits seit einer Woche strahlt die Sonne um die Wette und sorgt für Lächeln auf den Lippen der Menschen. Allerdings steigt laut dem DWD auch die Waldbrandgefahr. (ly)

