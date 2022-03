Frühlingstemperaturen und kaum Regen in Sicht

Teilen

Ein Landwirt wirbelt mit seinem Traktor beim Bearbeiten eines Feldes Staub auf. (Luftaufnahme mit Drohne) © Armin Weigel/dpa

Auf den Feldern in Bayern staubt's gewaltig: Im März gab es bislang wenig Niederschlag, und laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ist auch in den kommenden Tagen kaum Regen in Sicht. „Erste paar Tröpfelchen“ seien zu Beginn der nächsten Woche am Alpenrand zu erwarten, sagte ein Meteorologe am Mittwoch. Zur Wochenmitte könnte es etwas mehr Regen geben, aber ab Donnerstag sei das schon wieder vorbei.

München - Doch auch wenn das Wetter frühlingshaft sei, sollten Autofahrer die Reifen noch nicht wechseln: Es stehen dem DWD-Sprecher zufolge frostige Nächte bevor. In dieser Woche soll es von Donnerstag bis Sonntag noch mild bleiben, im Alpenvorland und an der Donau könnten die Thermometer gar bis zu 21 Grad anzeigen, die Nächte dürften frostfrei bleiben. Jedoch gingen die Temperaturen am Montag voraussichtlich auf 13 bis 16 Grad und am Dienstag auf 9 bis 13 Grad zurück - Nachtfrost inklusive.

Neuschnee sei vorerst nicht mehr zu erwarten, sagte der Meteorologe. Möglicherweise in der Nacht zum Dienst ab etwa 2000 Höhenmetern, und selbst dann nur etwa einen Zentimeter. dpa