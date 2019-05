Fünf Radl-Touren zum Saisonauftakt: Diese Routen sollten Sie sich gleich merken

Endlich Sonne, endlich warm! Höchste Zeit, das Radl aus dem Winterschlaf zu holen. Inspiration bringt unser Radl-Report. Das nächste Wochenende sollten sich Pedalritter gleich vormerken: Da steigen die E-Bike-Days im Olympiapark.

Schlierseerunde: Diese 32-km-Tour kommt von Ex-Skiprofi Markus Wasmeier (55). Los geht’s am Parkplatz der Schule in Fischbachau in westlicher Richtung nach Faistenau. Dann entlang der Leitzach nach Wörnsmühl. Am Gasthof Nägele führt der Weg bergauf nach Aigen über Lehnen bis nach Schliersee. Dort nehmen die Fahrradfahrer die Urtlbachstraße bis zur Bahnüberführung bei der Westenhofener Kirche. Weiter schlängelt sich der Weg am Westufer des Schliersees über Fischhausen bis zum Bahnhof Neuhaus entlang. Wasmeier empfiehlt hier eine Stärkung in seinem Freilichtmuseum. Danach geht die Strecke weiter zum Spitzingsee nach Aurach und dort über Stauden und Lehenpoint zurück zum Start.

Schlickis Hammer: Diese Tour (25 km, 1000 Höhenmeter) ist nichts für schwache Beine: Peter Schlickenrieder, Bundestrainer der Skilangläufer, hat sie ausgewählt. Nur erfahrene Mountainbiker sollten sich auf die Strecke vom Neuhauser Bahnhof bis zum Rotwandhaus wagen. Bereits am Bahnhof in Neuhaus ist der Weg zum Spitzingsee gut beschrieben. Er führt durch den Wald bis zum See. Dort angekommen geht es an der Ostseite des Gewässers bis an das gegenüber gelegene Ufer. Dort stehen die ersten Schilder, die den Forstweg zum Rotwandhaus weisen. Das Restaurant auf dem Gipfel liegt auf einem Bergvorsprung und bietet nicht nur einen wunderbaren Ausblick, sondern auch gute Speisen. Zurück geht es auf dem gleichen Weg.

Sonntagsausfahrt: Diese gemütliche Tour bietet sich an einem sonnigen Sonntagnachmittag an. Sie führt etwa 32 Kilometer von Schloss Nymphenburg an der Würm bis nach Starnberg. Die Strecke ist auch gut mit radlerfahrenen Kindern zu machen. Start ist am Nymphenburger Schloss in Richtung Nymphenburger Kanal. Am Kanalende treffen die Fahrradfahrer auf die Würm, die sich über die Vororte Planegg, Krailling und Stockdorf bis nach Gauting schlängelt. In Gauting angekommen, fahren sie an der Reismühle entlang. Dahinter wird die Strecke besonders romantisch: Sie führt durch eine bezaubernde Talenge. Nach einiger Zeit sollte das Gasthaus Mühlthal in Sicht kommen. Vom S-Bahnhof Mühlthal geht es weiter zum Gut Rieden. Dort führt ein kleines Sträßchen bis nach Starnberg.

Genießerrunde: Diese Tour ist perfekt für Radler, die auch gerne einkehren, denn auf den 32 Kilometern von Sauerlach nach Kirchseeon liegen gleich mehrere Restaurants. Los geht’s am Bahnhof der S3 in Sauerlach. Im Osten führt der Forstweg „Taxen-Geräumt“ und die Via Julia bis nach Peiß. Dort angekommen, nehmen die Radler die Peißer Straße, die direkt nach Aying führt. Das Bierdorf bietet gleich mehrere Einkehrmöglichkeiten, zum Beispiel das Bräustüberl mit seinem Biergarten und den gepflegten Brauereigasthof. Nach der Stärkung geht es weiter über Heimatshofen ins Kupferbachtal bis nach Glonn. Von hier aus führt der Weg weiter zum Steinsee, der nicht nur eine Bade-, sondern auch eine weitere Schmankerl-Möglichkeit bietet. Nach einer Pause führt die Strecke über Schattenhofen und den Isar-Inn-Weg bis zur S-Bahnhaltestelle Kirchseeon.

Familienausflug: Diese 29 Kilometer lange Tour, die an der Amper entlang nach Dachau führt, ist leicht und damit ideal für die ganze Familie geeignet. Zudem bietet sich entlang des Flusses eine wilde Abenteuerlandschaft zum Entdecken an. Start ist die Station der S4 Fürstenfeldbruck. Von dort aus geht es rechts am Busbahnhof vorbei auf den Fuß- und Radweg an der Emmeringer Straße. Ab dort zeigen die gelben Wegweiser des Ammer-Amper-Radwegs die Strecke an. Sie führen durch die Amperaue nach Dachau. In Geiselbullach, nach etwas mehr als der Hälfte der Strecke, gibt es einen kleinen Gasthof mit Biergarten, der die letzte Einkehrmöglichkeit auf der Strecke nach Dachau bietet. In Dachau angekommen, bieten sich viele kulturelle Aktivitäten an.

