Fünfjähriger löst Großeinsatz aus – Junge begibt sich allein auf Reisen

In Schwaben ist ein fünfjähriger Junge plötzlich beim Spielen verschwunden. Die Polizei suchte mit Hubschrauber, Drohne und Hundestaffel nach ihm.

Nördlingen – Sorgenvolle Stunden erlebte eine Mutter am Donnerstag (5. Januar). Beim Spielen verschwand ihr fünfjähriger Sohn in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) plötzlich spurlos. Völlig aufgelöst und verzweifelt wählte sie den Notruf und schilderte den Vorfall der Polizei in Schwaben. Die Polizei Nördlingen leitete daraufhin sofort einen Großeinsatz ein. Samt Hubschrauber, Drohne und Diensthunden wurde nach dem Jungen gesucht.

Fünfjähriger löst Großeinsatz aus: Junge taucht 35 Kilometer entfernt wieder auf

Nach zwei nervenaufreibenden Stunden dann endlich die glückliche Nachricht. Im 35 Kilometer entfernten Aalen (Baden-Württemberg) tauchte der Fünfjährige wieder auf. Einsatzkräfte konnten ihn am Bahnhof aufgreifen. Der Junge war ganz alleine mit dem Zug von Nördlingen nach Aalen gefahren.

„Das Kind wurde von unseren Kollegen wieder nach Hause gebracht & an die glückliche Mutter übergeben“, teilte die Polizei via Twitter mit. Die Mutter sei glücklich und erleichtert, ihren Sohn wieder bei sich zu haben. Wie der Junge zum Bahnhof gelangte und auf die Idee kam, in einen Zug zu steigen, ging aus den bisherigen Informationen der Polizei nicht hervor. (tkip)

