Fünfmal Franken: Kultur-, Sozial- und Umweltpreise verliehen

Fünf Projekte in Franken sind von der bayerischen Landesstiftung für ihr Engagement in den Bereichen Kultur, Soziales und Umwelt ausgezeichnet worden. Die mit jeweils 10.000 Euro dotierten Preise wurden am Freitag in Nürnberg verliehen.

Nürnberg - Kulturpreise bekamen das Nürnberger Theater Mummpitz, eines der ältesten freien Kindertheater in Deutschland, und der DenkOrt Deportationen, der vor dem Würzburger Hauptbahnhof an die Deportationen unterfränkischer Juden nach Osteuropa erinnert.

Mit Sozialpreisen ausgezeichnet wurden der Hospizverein Schwabach, der seit fast 20 Jahren Sterbende, Angehörige und Trauernde begleitet, sowie die Pfadfinder in der Diözese Würzburg. Diese betreiben ein Café für gelebte Inklusion - dort kann man mit Essen im Dunkeln die Lebenswelt Blinder kennenlernen.

Die Schweinfurter Firma bb-net bekam einen Preis im Bereich Umwelt, laut Finanz- und Heimatministerium wurden dort seit 1995 rund 100.000 gebrauchte IT-Geräte aufbereitet. Insgesamt verlieh Finanz- und Heimatminister Albert Füracker (CSU) je drei Kultur-, Sozial- und Umweltpreise der Bayerischen Landesstiftung, vier Preise waren bereits im März im München übergeben worden. dpa