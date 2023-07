Für den Fall eines Terrorangriffs: Polizei und Bundeswehr proben in Ammergauer Alpen Gefahrenlage

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Um im Falle eines Terrorangriffs vorbereitet zu sein, probten Polizei und Bundeswehr in den Ammergauer Alpen eine Gefahrenlage.

Füssen - In den Ammergauer Alpen haben Einsatzkräfte von Polizei und Bundeswehr am Mittwoch (26. Juli) geübt, einen Terrorangriff abzuwehren. Die Übung findet bereits seit 2017 statt und ist laut Polizei zum ersten Mal außerhalb eines Militärgeländes vonstatten gegangen. Auf 1350 Metern Höhe probten die Einsatzkräfte rund um die Rohrkopfhütte am Tegelberg bei Füssen (Landkreis Ostallgäu) eine Gefahrenlage.

„Die Realität zeigt, dass neben dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine mit der Gefahr hybrider Bedrohungen, also Angriffe auf die kritische Infrastruktur wie etwa die Energie- und Wasserversorgung, nach wie vor auch eine weltweite Gefahr terroristischer Anschläge besteht“, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann am Mittwoch.

Die Polizei und die Bundeswehr probten in den Ammergauer Alpen eine Gefahrenlage. © Stefan Puchner/dpa

Übung im Falle eines Terrorangriffs: Polizei und Militär in den Ammergauer Alpen unterwegs

In erster Linie obliege die innere Sicherheit zwar der Polizei, betonte Herrmann. In Ausnahmefällen wie einem regionalen Katastrophennotstand könne diese jedoch die Bundeswehr hinzuziehen. Das Militär könne „als letztes Mittel zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden“, um „Gefahren für Leib und Leben vom Menschen abzuhalten“, sagte Herrmann.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Der Mittelpunkt der Übung war ein fiktives Szenario, in dem Terroristen einen Sprengstoffanschlag in einer Stadt in Südbayern verübt und einen Anschlag auf die Wasserversorgung angekündigt haben. Nachdem am Dienstag erste Schritte wie der Schutz eines Wasserkraftwerks geprobt wurden, ging es am Mittwoch in alpines Gelände, um dort nach den Angreifern zu suchen. Kräfte von Polizei, Bundeswehr, Rettungsdiensten und Bergwacht probten zunächst die Versorgung und den Abtransport von verwundeten Polizisten, dann das Ausschalten zweier bewaffneter Terroristen.

Nach Übung in den Ammergauer Alpen: Fortsetzung 2024 geplant

Nachdem die Übung erfolgreich vonstatten gegangen ist, kündigte Innenminister Herrmann an, die Aktion fortzusetzen. „Wir wollen für den Ernstfall bestmöglich vorbereitet sein“, sagte er nach der Übung. „Daher werden wir die gemeinsamen Übungen mit der Bundeswehr auch 2024 fortsetzen.“ (ly/dpa)

Die Bundeswehr übte zudem mit Fallschirmspringern am Kochelsee.

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.