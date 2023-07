Bis zu 33 Grad in München: Hitze kann „lebensbedrohlich sein“ – Tipps für heiße Tage

Von: Katarina Amtmann

Hitze kann bestimmte Symptome auslösen. Wie man sich am besten verhalten sollte und welche Sofortmaßnahmen im Fall der Fälle helfen können - ein Überblick.

München - Der Sommer ist in vollem Gange - auch in Bayern. Nach etwas milderen Tagen mit Temperaturen um 22 und 23 Grad, klettert das Thermometer nun wieder stetig nach oben. In München werden am Wochenende dann wieder über 30 Grad erreicht.

Donnerstag, 6. Juli 23 Grad Freitag, 7. Juli 28 Grad Samstag, 8. Juli 30 Grad Sonntag, 9. Juli 33 Grad

„Kann lebensbedrohlich sein“: So sollte man sich an heißen Tagen verhalten

Die einen lieben solche Temperaturen, für viele andere ist es eine Herausforderung, die sehr gefährlich werden kann. „Hitze kann Schwindel, Kreislaufbeschwerden, Übelkeit, Krämpfe und Erschöpfungsgefühle auslösen. Vor allem für ältere Menschen ist Hitze ein echtes Gesundheitsrisiko und kann bisweilen lebensbedrohlich sein“, sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek bei einem Termin Ende Juni in München. „Trinken Sie daher an heißen Tagen ausreichend Wasser und halten Sie sich vorwiegend im Schatten und in kühlen Räumen auf“, so die Empfehlung des CSU-Politikers.

Holetschek riet auch dazu, darauf zu achten, dass ältere Menschen im persönlichen Umfeld genug trinken. „Gerade bei ihnen ist die Gefahr der Dehydrierung besonders groß, da das Durstgefühl verringert sein kann und ein Flüssigkeitsmangel oft gar nicht bemerkt wird.“

Temperaturen über 30 Grad: Viel trinken, leichte Kost und Sonnenschutz - Tipps für heiße Tage

„Wenn die Temperaturen wieder Richtung 30 Grad oder höher gehen, sollte sich jeder schützen. Es gibt viele kleinere Maßnahmen, die jeder in seinen Alltag einbauen kann“, sagte Bayerns Gesundheitsminister weiter.

Viel trinken

Leichte Kost (wasserreiches Obst, Salate und Gemüse)

Wohnung kühlhalten, in Nacht- und Morgenstunden lüften, Räume auf der Sonnenseite verschatten

Orte mit direkter Sonneneinstrahlung meiden

Anstrengende Tätigkeiten, intensive Audauer-/Leistungssportarten meiden

Sonnenschutz (Kopfbedeckung, Kleidung, Sonnencreme)

Hitzeaktionspläne in Bayern - „Interesse ist groß“

Der Minister hat sich auch mit der Bayerischen Landesärztekammer, dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) und der Sonderbeauftragten für Klimaresilienz und Prävention, Professorin Claudia Traidl-Hoffmann, über die Umsetzung von Hitzeaktionsplänen und weiteren Maßnahmen in Bayern ausgetauscht. „Wir unterstützen die Städte und Gemeinden mit Informationen und fördern eine Vernetzung der Kommunen auf diesem Gebiet. Eine Umfrage der Landesarbeitsgemeinschaft Gesundheitsschutz im Klimawandel (LAGiK) unter den bayerischen Kommunen zeigt, dass das Interesse an Hitzeaktionsplänen groß ist.“

Professorin Traidl-Hoffmann hat ebenfalls Tipps für heiße Tage: „Wenn Ihnen die Hitze buchstäblich zu Kopf steigt, sorgen Sie für eine rasche Kühlung. Kalte Waschlappen auf Gesicht oder Nacken können Linderungen bringen. Trinken Sie ausreichend, essen Sie an Hitzetagen nur leichte Kost und gehen Sie in den Schatten oder an einen kühlen Ort. Bitte behalten Sie dabei auch Ihre Mitmenschen im Blick.“

Sommer und Hitze: Symptome, wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit bekommt

Wenn der Körper zu wenig Flüssigkeit bekommt und wenn man im Sommer stärker schwitzt als sonst, können sich bestimmte Symptome einstellen, wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) auf seiner Website erklärt:

stark gerötetes, heißes Gesicht

Kopfschmerzen

Erschöpfungs- oder Schwächegefühl

Kreislaufbeschwerden

Übelkeit

Muskelkrämpfe

Bauchkrämpfe

ungewohnte Unruhegefühle

Verwirrtheit

trockene Haut und trockene Schleimhäute (z. B. Lippen)

Verstopfung

konzentrierter Urin

erhöhte Körpertemperatur (höher als 37,5° C)

Hitze in Bayern: Sofortmaßnahmen bei Hitzebeschwerden

Als Sofortmaßnahmen empfiehlt das LGL einen kalten Waschlappen auf dem Gesicht, im Nacken oder als Wadenwickel, viel zu trinken und einen kühlen Ort aufzusuchen. (kam)

